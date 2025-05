ASSE : Confidence explosive de l’AJA sur la victoire du HAC

Le Havre AC devance l’ASSE au classement grâce à sa victoire à Auxerre (1-2). Cependant, les confidences de l’entraîneur et d’un attaquant de l’AJA sur leur défaite sont de nature à laisser des regrets aux Stéphanois.

Le Havre bat Auxerre et s’envole, Saint-Etienne s’incline et s’enfonce

Le Havre AC a conforté son avance sur l’ASSE en prenant trois points contre l’AJ Auxerre au stade de l’Abbé-Deschamps. Le club normand, toujours en position de barragiste, compte désormais quatre points de plus que son homologue stéphanois, qui est resté en position de relégable à la suite de sa défaite à domicile face à l’AS Monaco (1-3).

En s’inclinant à Geoffroy-Guichard lors de la 33e journée du championnat, l’AS Saint-Etienne a laissé échapper le HAC, un concurrent direct dans la course au maintien, qui n’avait initialement qu’un seul point d’avance.

Le HAC profite du relâchement de l’AJA, l’ASSE s’en mord les doigts

Néanmoins, l’équipe de l’ASSE peut nourrir des regrets, car l’AJ Auxerre reconnaît avoir manqué de motivation, du fait qu’il n’a plus rien à jouer en cette fin de saison. L’AJA est déjà assurée du maintien en Ligue 1 et ne peut plus atteindre les places qualificatives pour les coupes d’Europe.

Christophe Pélissier a été le premier à passer aux aveux. « La lumière était éteinte pour nous. Il y avait une équipe qui jouait sa vie (le Havre AC, ndlr) et l’autre qui était en vacances », a-t-il admis dans des propos rapportés par Ici Auxerre. « Notre défaite est tout à fait logique parce qu’on n’a pas joué le match, tout simplement. L’envie ? Je ne sais pas, mais on n’était pas du tout connectés les uns aux autres, que ce soit défensivement ou offensivement », a expliqué le coach auxerrois.

Lassine Sinayoko, auteur de l’unique but d’Auxerre, confesse que lui et ses coéquipiers « n’ont pas mis tous les ingrédients qu’il fallait pour gagner le match » face au Havre.

« On a déjoué contre une équipe qui avait beaucoup plus envie. On n’a pas sous-estimé l’adversaire, mais on ne s’est pas donné à fond et on l’a payé cash. Techniquement, on n’a pas été justes et c’est peut-être dû à un relâchement », a déclaré l’attaquant, auteur de 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

N’ayant plus son destin entre les mains, l’AS Saint-Etienne peut s’en prendre qu’à elle-même !

