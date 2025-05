OM : Terrible nouvelle confirmée pour De Zerbi !

Dans une fin de saison déjà tendue pour l’OM, Roberto De Zerbi devra encore se passer d’un joueur clé de son effectif pour le déplacement au Havre pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

OM : Fin de saison actée pour Bennacer à Marseille ?

Sorti à la mi-temps face à Lille dimanche soir et remplacé par Valentin Rongier, Ismaël Bennacer ne verra pas les pelouses ce week-end. Selon les informations de L’Équipe, le milieu algérien souffre d’une lésion à l’adducteur, un pépin physique qui, bien que jugé modéré, compromet sa disponibilité pour le déplacement crucial au Havre samedi.

Lisez aussi : Mercato : Roberto De Zerbi dit au revoir à un cadre !

À voir Le PSG tente un coup au Real Madrid, et ce n’est pas Rodrygo

Recruté pour apporter stabilité et impact au cœur du jeu, le joueur prêté par le Milan AC voit sa fin de saison compromise. Pour Roberto De Zerbi, cette absence tombe au plus mauvais moment. Dans la course à une place européenne, chaque point compte, et Bennacer s’était imposé comme un élément clé dans l’équilibre de l’équipe.

Lisez aussi : Ismaël Bennacer, le Vélodrome n’en veut plus !

Après quelques matchs prometteurs, l’Algérien a ensuite enchaîné avec des prestations décevantes. Son absence s’ajoute à un contexte déjà instable, où la fatigue et les blessures s’accumulent. 👉🏼Ismaël Bennacer souffre d'une petite lésion à un adducteur. Il devrait manquer le déplacement au Havre. Le staff espère son retour pour la dernière journée de championnat. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/RUqnJkbtSk— Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 6, 2025

Bennacer incertain pour la réception du Stade Rennais

Le dernier match de la saison de Ligue 1 contre le Stade Rennais s’annonce décisif, mais la présence de Bennacer demeure très incertaine. Le staff médical reste prudent, mais aucune prise de risque ne sera envisagée tant que le joueur ne sera pas totalement rétabli. De Zerbi devra sans doute miser une fois encore sur Rongier pour sauver une fin de saison cruciale.