ASSE : Le sort de Saint-Etienne scellé à Geoffroy-Guichard ?

L’ASSE est plus que jamais dos au mur dans la course pour le maintien en Ligue 1. Saint-Etienne ne dispose plus que de deux matchs pour décider de son sort. Et si la bonne opération se réalisait finalement à Geoffroy-Guichard lors de la dernière journée ?

ASSE : Deux finales pour aller chercher le maintien

L’AS Saint-Étienne vit une fin de saison éprouvante. En grande difficulté au classement, le club forézien a encore deux matchs pour tenter de sauver sa saison en Ligue 1. Le week-end s’annonce déjà décisif avec un déplacement risqué sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 33e journée.

Lisez aussi : L’ASSE s’accroche à l’infime probabilité pour le maintien

À voir Mercato : Le successeur de Balerdi donne rendez-vous à l’OM

Faux pas interdit pour l’ASSE. Dans ce sprint final indécis, les Verts pourraient aussi attendre l’ultime journée pour connaître leur sort. Les hommes d’Eirik Horneland recevront Toulouse le samedi 17 mai à 21h, dans un Geoffroy-Guichard prêt à vibrer ou à vaciller.

Le Chaudron pour sceller l’avenir de Saint-Etienne

Si les confrontations récentes se sont faites rares entre les deux formations, les statistiques à domicile plaident en faveur des Verts. Le Téfécé ne s’est plus imposé dans le Chaudron depuis octobre 2014. Mieux encore, entre 2017 et 2019, Saint-Étienne avait enchaîné trois matches sans défaite face aux Toulousains à domicile, avec notamment un doublé express de Robert Beric ou un match nul arraché grâce à Romain Hamouma.

Lisez aussi : ASSE : Le Havre prêt à doucher les espoirs de Saint-Etienne

Le match aller, perdu 2-1 au Stadium, avait marqué un tournant dans la saison stéphanoise. Il avait été fatal à Olivier Dall’Oglio, débarqué après ce revers. Ce jour-là, Lucas Stassin inscrivait pourtant son tout premier but pour amorcer une dynamique qui le mène aujourd’hui au statut de meilleur buteur du club avec 12 réalisations.

À voir Mercato PSG : Hakimi valide une grosse prise d’Al-Khelaïfi

Lisez aussi : L’ASSE vers un retour en Ligue 2, Larsonneur pointé du doigt

Tout pourrait donc se jouer à Geoffroy-Guichard. Les Verts n’ont plus le droit à l’erreur. Un ultime baroud d’honneur face à Toulouse pourrait sceller leur maintien… ou leur chute. Le Chaudron, une fois encore, sera juge impitoyable du destin stéphanois.