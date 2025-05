L’ASSE s’accroche à l’infime probabilité pour le maintien

L’ASSE a encore une minime chance d’éviter la relégation directe lors des deux dernières journées de championnat. L’entraîneur Eirik Horneland et Dennis Appiah veulent y croire jusqu’au bout. Mais quelles sont les probabilités pour que les Verts restent en Ligue 1 ?

Dernière chance pour l’ASSE : Horneland et Appiah y croient encore !

Dix-septième avec 27 points au compteur, l’ASSE n’a certes plus son destin entre les mains pour se maintenir en Ligue 1, mais elle dispose quand même d’une mince probabilité de rester dans l’élite directement ou en passant par les barrages. Et l’entraîneur du club stéphanois s’accroche à ce minime espoir dans le sprint final du championnat.

« Il va falloir gagner les deux dernières rencontres en étant plus efficaces défensivement et offensivement, mais surtout en continuant à y croire, car c’est encore possible. J’espère que les joueurs sont psychologiquement prêts pour ces échéances. […] Jouer pour ce club est une grande responsabilité, gagner ces deux prochaines rencontres en est une aussi », a-t-il déclaré après la défaite de l’AS Saint-Etienne contre l’AS Monaco (1-3).

Comme Eirik Horneland, Dennis Appiah rêve également du miracle : « Sur deux matchs, on peut encore prendre six points. Tout peut arriver. »

Quels sont les possibilités pour que l’ASSE se maintienne

Il existe quelques probabilités pour que les Verts finissent à la 15e place, synonyme de non-relégation, ou à la 16e place, position de barragiste.

L’ASSE peut se maintenir directement si elle gagne ses deux derniers matchs de la saison contre le Stade de Reims et le Toulouse FC et que le Havre AC et le FC Nantes perdent les leurs. Dans ce cas de figure, les Stéphanois passeraient devant les Havrais (31 points) et les Nantais (32 points) avec 33 points. Mais les prévisions d’Opta indiquent une probabilité de seulement 0,48 % pour que cela arrive !

Pour que l’AS Saint-Etienne finisse en position de barragiste, elle doit évidemment prendre six points, tandis que le HAC ne doit pas prendre plus d’un point ou que le FCN n’en prenne aucun. Dans cette situation, soit le Havre, soit Nantes accompagnerait Montpellier directement en Ligue 2.

L’AS Saint-ETiene relégué directement si…

En revanche, l’ASSE sera reléguée directement si elle perd son prochain match contre le Stade de Reims lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Même en cas de victoire à Reims, les Verts pourraient rejoindre la Ligue 2 si le Havre AC remporte son match contre Marseille et que le FC Nantes prend seulement un point face à l’AJ Auxerre.

Autant dire que l’équipe d’Eirik Horneland n’a presque plus les cartes en main dans la course au maintien et est au bord du précipice !