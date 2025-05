PSG : Révélation choc de Mohamed Salah avant Arsenal

À quelques heures du décisif PSG-Arsenal, Mohamed Salah est revenu sur l’élimination de Liverpool par les Parisiens en huitième de finale de la Ligue des Champions. Il lâche avoir avoué avoir félicité Paris en lui souhaitant de gagner la coupe.

Avant PSG-Arsenal, Salah déclare : « Paris, la meilleure équipe d’Europe »

Le PSG affronte Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des Champions, ce mercredi soir (21h) au Parc des Princes. Les Parisiens ont pris l’avantage en remportant le match aller disputé à l’Emirates Stadium à Londres (0-1). Ils ont certes pris une option sur la qualification en finale, mais les Gunners peuvent fort bien renverser la situation ce soir.

Dans ses confidences à France Football, Mohamed Salah reconnaît que le Paris Saint-Germain a les armes pour aller en finale et remporter le prestigieux trophée de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

« On a rencontré la meilleure équipe d’Europe », a-t-il déclaré avant le crucial PSG-Arsenal. « J’ai serré la main des joueurs parisiens après notre défaite, je leur ai dit : ‘’Félicitations, allez la gagner !’’ », a confessé le buteur des Red Devils. Des propos qui devraient mettre du baume au cœur des supporters du club français, mais sans doute irriter ceux du club londonien.

Le buteur de Liverpool estime que le Paris a été plus chanceux

En effet, le PSG avait perdu le match aller contre Liverpool à domicile (0-1), mais l’équipe de Luis Enrique avait réussi l’exploit de s’imposer à Anfield Road sur le même score, puis d’arracher la qualification aux tirs au but (4-1). Selon le témoignage de Mohamed Salah, les deux adversaires avaient des chances égales de se qualifier, mais le Paris SG a eu plus de chances sur l’ensemble des deux rencontres.

« Le PSG avait fait un très bon match aller, mais avait été très malchanceux. Puis, les Parisiens sont venus à Anfield. Et c’est nous qui avons été malchanceux, parce que nous avons touché le poteau deux ou trois fois, ils ont sauvé des ballons sur leur ligne une ou deux fois. Dans cette double confrontation, tout était du 50/50. Qui méritait le plus de se qualifier ? Personne ne pourrait le dire. Nous avons fait un très bon match retour, ils ont fait un très bon match aller. Et nous avons perdu aux tirs au but… C’était leur jour. Personne ne dirait : »Ils ont mérité à 100 % ! », non », a déclaré l’attaquant international égyptien.