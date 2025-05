PSG vs Arsenal : Arteta menace le Paris SG !

Le technicien d’Arsenal, Mikel Arteta secoue ses joueurs pour créer la surprise au Parc des Princes pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Gunners préviennent les Parisiens.

PSG vs Arsenal : Les Gunners mettent en garde les Parisiens

Arsenal réussira-t-il à renverser le PSG à domicile et retrouver l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions ? La deuxième manche de cette double confrontation en demi-finales aura lieu ce mercredi soir au Parc des Princes.

Le club de la capitale a déjà une avance sur son adversaire du jour. Les hommes de Luis Enrique ont fait sensation à l’Emirates Stadium lors du match aller et sont parvenus à battre les Gunners grâce à un but d’Ousmane Dembélé (0-1). Déjà sacré champion de France cette saison, le PSG a fait reposer ses hommes forts le week-end dernier et se concentre sur cette affiche.

Arsenal, quant à lui, affronte le Paris SG après une défaite face à Bournemouth (1-2) en Premier League. Le technicien de cette formation anglaise, Mikel Arteta a fait joueur tous ses cadres. Mais ils ont concédé un revers. Les Gunners vont devoir hausser leur niveau de jeu pour battre les Parisiens ce soir. Le vestiaire croit à une remontada contre le PSG.

« Le résultat montre avant tout ce que les deux équipes doivent faire. Cela devient de plus en plus clair pour nous. Nous savons ce que nous pouvons faire. Si vous voulez gagner des coupes, vous devez être au bon endroit au bon moment. Nous sommes ici pour écrire l’histoire. Nous sommes à une victoire de la finale. Allons parler sur le terrain », a promis Mikel Arteta.

Le milieu de terrain d’Arsenal, Declan Rice, est confiant que son équipe peut renverser la tendance au Parc des Princes et atteindre la finale de la Ligue des champions. « Il faut y croire complètement. Nous avons certainement cela en tant que groupe. Si nous sommes la meilleure version de nous-mêmes demain soir, rien ne nous empêchera d’atteindre la finale », a-t-il dit.

Le vainqueur sera connu dans les prochaines heures.