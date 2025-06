Info Mercato : Le PSG officialise un départ en défense !

Au lendemain de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG continue d’être présent dans l’info mercato. Ce mardi, le club de la capitale a officiellement annoncé le départ d’un jeune défenseur.

Info Mercato : Le PSG prête Yoram Zague au FC Copenhague

Après Ibrahima Diaby (FC Bruges), Mahamadou Sangaré (Manchester City), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes), Thomas Cordier (Red Star) et Axel Tape (Bayer Leverkusen), un autre titi anime l’info mercato avec son départ des rangs du Paris Saint-Germain.

Yoram Zague, latéral droit de 19 ans sous contrat professionnel au PSG jusqu’en juin 2028, part au FC Copenhague afin d’emmagasiner du temps de jeu, puisqu’il est barré par la concurrence de Nuno Mendes et Lucas Hernandez. Dans un communiqué publié ce mardi matin, le PSG a annoncé le départ de l’international français U19 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le FC Copenhague dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat.



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 24, 2025

« Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le FC Copenhague dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Yoram sous les couleurs du FC Copenhague », a indiqué le PSG sur son site officiel.

Après des débuts à l’AJN Bagnolet et un passage au Paris FC, le défenseur est entré au Centre de préformation du Paris Saint-Germain à l’âge de 13 ans. Il a poursuivi son parcours avec les Rouge & Bleu en intégrant le Centre de formation du Club pour évoluer au sein des U17 puis des U19.

À seulement 19 ans, le jeune latéral français est également le détenteur de 2 Championnats de France (2024 et 2025), 2 Coupes de France (2024 et 2025) et 1 Trophée des Champions (2024) avec le Paris Saint-Germain. Grâce à son parcours prometteur avec le Club de la capitale, le défenseur a également fait ses premières apparitions sous le maillot tricolore avec les équipes nationales françaises, en multipliant les sélections avec les U17, U18 et U19.

S’il parvient à se montrer sous son meilleur visage la saison prochaine, Yoram Zague pourrait avoir la possibilité de poursuivre définitivement sa carrière au Danemark sous les couleurs du FC Copenhague, qui pourrait se résoudre à lever son option d’achat.