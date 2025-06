Mercato RC Lens : Un jeune talent convoité par le SC Bastia

Après Souleymane Sagnan, le SC Bastia rôde autour d’un autre crack offensif et prometteur du RC Lens. Il s’agit en effet de Gabin Capuano, qui vient de sortir d’une saison exceptionnelle avec les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Le SC Bastia se positionne pour Gabin Capuano

Âgé de 19 ans, Gabin Capuano représente l’avenir du RC Lens dans l’élite du football français et européenne. Actuellement, il évolue avec l’équipe réserve en National 3, mais au cours de cette saison, il est aussi intervenu avec l’équipe professionnelle. Le natif d’Aubenas a participé aux séances d’entraînement et a même disputé un match de 10 minutes face au Toulouse FC (défaite 0-1).

Sous les couleurs de la réserve lensoise, Gabin Capuano a brillé grâce à son talent. Il a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 13 buts et délivrant une passe décisive. Ses performances ont séduit les dirigeants du RC Lens qui envisagent de lui faire signer un contrat professionnel cet été. En revanche, ils sont conscients que Gabin Capuano n’aura pas du temps de jeu à cause de la concurrence à ce poste.

Un choix stratégique pour l’avenir de Gabin Capuano

A Cet effet, le club artésien prévoit de l’envoyer en prêt pour une saison, avant de le récupérer à l’été 2026 pour l’équipe première. Le SC Bastia s’est donc proposé pour s’attacher les services du jeune avant-centre de 19 ans. D’après le site Allez Lens, le club corse envisage de signer Gabin Capuano pour un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat, avec la promesse de l’intégrer directement dans l’équipe première et de lui offrir du temps de jeu conséquent.

Une opportunité pour le natif d’Aubenas de s’exprimer pleinement dans une équipe qui compte sur lui. En revanche, cela l’éloignerait du RC Lens, qui souhaite également faire de lui un joueur important pour son dispositif. Dans les prochaines semaines, Gabin Capuano devra prendre une décision cruciale concernant son avenir. Pour rappel, Souleymane Sagnan est aussi en passe de rejoindre le SC Bastia sous forme de prêt.