Mercato RC Lens : Un atout offensif déniché aux Emirats Arabes Unis

À la recherche d’un profil imposant pour renforcer son animation offensive, le RC Lens a jeté son dévolu sur un jeune milieu relayeur argentin. Il s’agit de Matías Palacios, âgé de 23 ans, qui évolue avec Al-Ain FC, aux Emirats Arabes Unis.

Mercato : Matías Palacios séduit le RC Lens

Après avoir passé trois ans aux Emirats Arabes Unis avec Al-Ain FC, Matías Palacios pourrait vivre ses premières expériences en Ligue 1 dès la saison prochaine sous les couleurs du RC Lens. Selon les informations du site local Allez Lens, les Sang et Or s’intéressent à la signature du milieu de terrain argentin. Celui-ci s’impose grâce à sa polyvalence à jouer en tant que relayeur et meneur de jeu.

Il est doté d’une palette technique remarquable qui lui permet de casser les lignes pour offrir des occasions de but aux siens. Matías Palacios est apprécié pour sa bonne lecture de jeu, couronnée par des passes précises soigneusement délivrées. Actuellement, il est concentré sur la Coupe du Monde des Clubs avec Al-Ain FC, mais cela n’empêche pas le RC Lens de se renseigner sur lui. racing-club-de-lens-mercato-rc-lens-rcl

À en croire la même source, Matías Palacios dispose d’une clause libératoire raisonnable, comprise entre 2 à 4 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en juin 2029, mais les Emirats Arabes Unis pourraient accepter son départ, si l’intérêt est réciproque. Durant cette saison, l’Argentin de 23 ans a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues.

En Coupe du Monde des clubs, Al-Ain FC est en difficulté après avoir été battu par la Juventus (0-5), ensuite Manchester City (0-6), mais Matías Palacios continue de se démarquer grâce à sa belle forme. Il sera sans doute un atout offensif précieux pour l’entraîneur Pierre Sage.

