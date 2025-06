Mercato PSG : La Juve assène un gros coup au Paris SG !

Le PSG fonce sur un milieu de terrain en Italie pour le mercato estival. La Juventus Turin joue les trouble-fêtes.

Mercato PSG : La Juventus et le Paris SG lorgnent un milieu de terrain

Le PSG pourrait subir un gros coup de la Juventus pendant ce mercato estival. La Vieille Dame s’attaque à une cible prioritaire du Paris SG. Selon les informations du compte X PSGInside_Actus, le directeur sportif du PSG, Luis Campos serait en pince pour Ederson afin de renforcer le milieu de terrain de l’équipe la saison prochaine. L’international brésilien est un joueur de l’Atalanta Bergame.

Lire aussi : Mercato : Zabarnyi tranche entre PSG, Chelsea et Newcastle

À voir Mercato OL : DNCG, quel sort pour l’Olympique Lyonnais ?

Ederson est un titulaire indiscutable au sein de cette formation italienne parce qu’il livre de belles performances. Cette saison, il a marqué 5 buts et délivré 2 offrandes en 49 matches avec son club. Les Parisiens l’ont repéré et ils bougent les lignes pour le recruter cet été. L’entraîneur du PSG, Luis Enrique a donné son OK et insiste pour son arrivée à Paris. Mais l’opération pourrait ne pas aboutir pour deux raisons. Il y a la concurrence et le prix du joueur.

Lire aussi : Mercato: Ibrahima Konaté prêt à snober le Real pour le PSG ?

L’Atalanta Bergame exige 60 millions avant de négocier avec un prétendant. Le Paris Saint-Germain ne veut pas dépenser cette somme pour amener le Brésilien dans la capitale française. Outre le prix un peu élevé du milieu de terrain brésilien, le PSG affronte un autre cador sur ce dossier.

Lire aussi : Mercato PSG : Bradley Barcola répond cash au Bayern Munich !

À voir Mercato OGC Nice : Fanck Haise valide un départ à 4,5 M€ !

La Juventus Turin aurait aussi coché le nom d’Ederson pour ce mercato estival. Tuttomercato indique que les Bianconeri auraient entamé des négociations avec l’entourage du joueur et pourraient passer à l’attaque dans les prochaines semaines.