Reims-ASSE : Une faille à exploiter pour Saint-Etienne !

L’ASSE joue sa survie ce week-end en Ligue 1 sur la pelouse du Stade de Reims. Une rencontre décisive pour une équipe de Saint-Etienne, qui a un joli coup à jouer face à des Rémois qui laissent une faille qui pourrait être déterminante.

Reims-ASSE : La stat qui donne de l’espoir à Saint-Etienne

Pour l’AS Saint-Etienne et ses supporters, le moindre détail doit valoir de l’or en cette fin de saison cruciale. Humiliés et plombés à domicile par l’AS Monaco, les Verts n’ont plus droit à l’erreur lors des deux dernières journées de Ligue 1. La course de la dernière chance démarre samedi avec ce voyage chez les Champenois.

Lire aussi : ASSE : Les supporters mobilisés, le parcage complet à Reims

À voir Mercato OM : Coup de froid sur le dossier Manor Solomon !

En cas d’une défaite, Saint-Etienne pourrait refaire déjà l’ascenseur seulement une saison après un retour dans l’élite après deux ans passés en Ligue 2. Mais face au Stade de Reims, les hommes d’Eirik Horneland ont de quoi nourrir de l’espoir grâce à cette statistique inquiétante pour Reims.

Lire aussi : L’ASSE s’accroche à l’infime probabilité pour le maintien

En effet, le club rémois n’est que la 16e pire attaque de Ligue 1 avec 32 buts. Seuls Montpellier, avec ses 22 buts, et Angers, avec ses 30 réalisations, font pire qu’eux. Le club entraîné par Samba Diawara est dans une crise sans précédent avec une attaque qui souffre d’une inefficacité inquiétante.

Lire aussi : Ligue 1 : L’ASSE au bord du gouffre, un gâchis monumental ?

À voir LDC : La réunion qui a tout changé pour le PSG !

Reste à voir si l’AS Saint-Etienne, en dépit de sa fébrilité défensive, saura répondre au défi pour ne pas craquer. Devant, Zuriko Davitashvili et ses partenaires devront profiter de cette faille pour frapper un joli coup.