PSG-Arsenal : Luis Enrique inflige un camouflet à Arteta

Luis Enrique et le PSG ont infligé à Mikel Arteta une leçon dont ils se souviendront encore longtemps, même en dehors du terrain. Alors que la défaite en demi-finale retour de Ligue des Champions est difficile à digérer pour Arteta, il a lâché une déclaration que son compatriote du Paris SG a vite éteint.

PSG-Arsenal : Mikel Arteta, la frustration d’un éliminé

Malgré un match solide et une prestation collective saluée, Arsenal a vu son rêve de finale de Ligue des champions s’envoler face au PSG. Un scénario que Mikel Arteta a visiblement du mal à accepter. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol n’a pas caché son amertume, tout en glissant une pique teintée d’injustice. « La meilleure équipe a perdu, même au PSG ils me l’ont dit », a-t-il confié.

Tout en félicitant malgré tout le club parisien, Arteta a surtout souligné l’importance capitale du gardien Gianluigi Donnarumma dans cette double confrontation. « Si vous regardez qui a été leur meilleur joueur dans les deux matchs, le MVP a été le même, à savoir le gardien », poursuit-il.

Pour le coach des Gunners, les détails ont fait basculer cette demi-finale. « En Ligue des champions, tout se décide dans la surface. Il leur a fait gagner le match. Avec ce qu’il s’est passé ce soir dans les 20 premières minutes et à Londres, le résultat aurait été très différent », a-t-il regretté.

La réponse cash de Luis Enrique à Arteta

Face à ces déclarations, Luis Enrique n’a pas tardé à réagir. S’il reconnaît la qualité d’Arsenal et se dit proche de son compatriote, l’entraîneur parisien refuse de cautionner ce qu’il considère comme une lecture biaisée du match. « Mikel Arteta est un très grand ami mais je ne suis pas du tout d’accord », lance-t-il avant de couper court aux spéculations.

« Sur les deux matchs, nous avons marqué plus de buts qu’eux et c’est le plus important dans le football », appuie Luis Enrique. S’il concède que « c’est le match dans lequel nous avons le plus souffert », il insiste sur le mérite de ses joueurs et sur leur efficacité : « Nous méritons d’aller en finale. Ils sont aussi une grande équipe mais nous avons fait un grand match aller ».