Mercato OM : Un coup de génie déjà débloqué par Longoria

Encore deux matchs à disputer pour que l’OM valide sa qualification en Ligue des champions. En parallèle, Pablo Longoria s’active déjà sur le mercato, où un grand coup semble en passe d’être concrétisé.

Pablo Longoria finalisen un premier coup mercato de l’OM

L’Olympique de Marseille devra s’imposer face au Havre puis au Stade Rennais lors des deux dernières journées de Ligue 1 pour s’assurer une place en Ligue des champions. Cet objectif est au cœur des préoccupations du club, mais du côté de la direction, le mercato est déjà lancé. Sur ce point, Pablo Longoria serait sur le point de réussir un coup de génie qui a récemment filtré dans les médias.

En effet, l’OM serait en passe de finaliser le transfert d’Aymeric Laporte, défenseur franco-espagnol de 30 ans évoluant actuellement à Al-Nassr FC. Le joueur a donné son accord pour rejoindre le club phocéen, et des négociations sont déjà en cours avec les dirigeants saoudiens pour concrétiser son arrivée.

Laporte est à un an de la fin de son contrat avec Al-Nassr, et sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 18 millions d’euros, contre 75 millions à son apogée en 2019. Selon La Provence, un sérieux rapprochement a eu lieu entre le joueur et Pablo Longoria, qui pourrait ainsi sécuriser la défense marseillaise en vue de la prochaine campagne européenne.

Cette piste prend encore plus de poids avec un possible départ de Leonardo Balerdi vers l’AS Roma. L’Argentin, après cinq saisons sous le maillot olympien, semble tenté par un nouveau défi dans la capitale italienne. Aymeric Laporte, passé par l’Espagne avec le CD Baskonia et l’Athletic Bilbao, pourrait ainsi découvrir la Ligue 1 sous les couleurs d’un des plus grands clubs français.

Les deux parties, joueurs et l’OM seraient d’accord. Il ne reste qu’un accord à trouver entre Marseille et Al-Nassr pour finaliser le transfert. Celui-ci devrait se négocier pour moins de 10 millions d’euros, selon les dernières nouvelles et un joueur pourrait être mis dans la balance.

