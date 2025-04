80M€ par An : Al-Khelaïfi signe un contrat en or pour le PSG

Au lendemain de l’officialisation de la prolongation du très controversé partenariat avec « Visit Rwanda », Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a paraphé un autre contrat lucratif pour le club de la capitale.

Le Contrat monstre entre le PSG et Jordan renouvelé

Alors que des rumeurs annonçaient la fin prochaine du partenariat entre le Paris Saint-Germain et Jordan Brand, la donne serait tout autre. En effet, tout juste après avoir annoncé la prolongation de son partenariat avec « Visit Rwanda », le Paris SG a confirmé que son aventure va se poursuivre avec la firme américaine, et avec beaucoup plus d’ambition. D’après les informations livrées par le journal Le Parisien, les collections 2025-2026 sont déjà prêtes, et les designers planchent même sur 2026-2027.

Lisez aussi : PSG : Depuis Riyad, le Paris SG annonce une très bonne nouvelle !

À voir Mercato Stade Rennais : Habib Beye réclame un crack belge

La relation entre le PSG et la marque de Michael Jordan reste donc solide. Depuis 2018, au moins un maillot par saison arbore le Jumpman, et cette alliance entre football et Lifestyle a permis au club de la capitale de s’imposer comme un club à part dans l’univers du marketing mondial. La gamme Jordan Wings a d’ailleurs relancé l’intérêt autour de cette collaboration unique. Aucun autre club ne propose aujourd’hui une telle créativité, selon l’entourage de la marque.

« De nombreux autres clubs font de l’œil à His Airness (le surnom de Michael Jordan), dont la simple signature permet de conquérir des marchés aux quatre coins du monde. Les équipes Jordan ont réfléchi, mais n’ont pas vraiment hésité. Des rumeurs ont fait état de la fin de l’idylle courant 2025, elles n’étaient pas étayées. Jordan a vite compris qu’aucun autre club ne lui garantissait une telle inventivité », explique le quotidien régional.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG boucle une signature historique, l’Espagne menace

Pour rappel, Jordan n’a pas de contrat direct avec le PSG, mais s’inscrit dans l’accord global liant Nike au club de Nasser Al-Khelaïfi jusqu’en 2032, un contrat entre 75 et 80 millions d’euros par an. Et ce lien pourrait même aller au-delà : Nike et le PSG discutent déjà d’une prolongation jusqu’en 2039, pour fêter 50 ans de collaboration.

À voir OM : Offre revue à la hausse pour Luis Henrique, accord proche