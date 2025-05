Mercato : Al-Khelaïfi attire un renfort exceptionnel au PSG

Avant la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal, le mercredi prochain, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est offert les services d’un renfort exceptionnel pour le développement du club.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi a trouvé le successeur d’Amstrong

Avec le départ de Marc Armstrong à Manchester United en septembre passé, le PSG était à la recherche d’un nouveau directeur des revenus. Et aux dernières nouvelles, Nasser Al-Khelaïfi a trouvé l’oiseau rare. Pour un club comme le PSG, qui ambitionne de s’imposer durablement parmi les plus grands d’Europe, il est essentiel de s’entourer de professionnels compétents et expérimentés à tous les niveaux de son organigramme.

Al-Khelaïfi est donc allé chercher l’un des meilleurs de la planète pour venir enrichir davantage la direction du club de la capitale. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le PSG a nommé Richard Heaselgrave au poste de directeur des revenus, en remplacement de Marc Armstrong. Fort d’une solide expérience dans le sport business, le dirigeant anglais arrive après avoir occupé des fonctions similaires au sein de World Rugby, de la Fédération australienne de tennis, de la NBA Europe et de l’English Football League. 🆕 Le Paris Saint-Germain a trouvé le remplaçant de Marc Armstrong, son ancien directeur des revenus, il s'agit de Richard Heaselgrave.



L’arrivée de Richard Heaselgrave est un gros coup puisqu’il apporte une expertise précieuse dans un secteur, où la croissance des revenus est devenue un enjeu stratégique majeur. Miser sur des profils de haut niveau permet ainsi au Paris Saint-Germain de continuer à évoluer, d’innover et de consolider sa position, aussi bien sur le plan sportif que financier.

« Par le passé, le Britannique a occupé un poste similaire à World Rugby, mais aussi au sein de la Fédération australienne de tennis, qui gère notamment l’Open d’Australie », explique le quotidien sportif. Avant cela, Heaselgrave a été le directeur commercial de l’English Football League, qui regroupe des équipes anglaises et galloises de football professionnel, et également vice-président du développement commercial de NBA Europe. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG ont donc décidé de miser sur un profil expérimenté pour poursuivre le travail de Marc Armstrong.