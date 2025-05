Mercato : Gros coup du RC Lens sur l’Ivoirien Arsène Kouassi ?

La fin de saison approche, tout comme l’ouverture du mercato estival. Les recruteurs du RC Lens s’activent sur la piste d’Arsène Kouassi, joueur ivoirien évoluant comme international burkinabè à l’AC Ajaccio.

Mercato RC Lens : Arsène Kouassi, une cible prioritaire des Sang et Or

Will Still a souffert avec son effectif actuel en début de saison. Il a fallu attendre la seconde partie du championnat pour que le technicien belge tire pleinement profit des qualités de ses joueurs. À l’approche du mercato, le RC Lens explore plusieurs pistes capables d’apporter un vrai plus à l’équipe. Arsène Kouassi, international burkinabè d’origine ivoirienne, figure parmi les priorités du club nordiste.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Le RCL accélère pour cette priorité !

À voir Mercato : retournement de situation pour Donnarumma au PSG

Selon le média Corse Matin, des échanges sont en cours entre le RC Lens et le défenseur ajaccien. Des émissaires du club Sang et Or se seraient même déplacés en Corse pour observer de près le natif de Cocody, une commune huppée d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Âgé de 20 ans, Arsène Kouassi est un pari sur l’avenir, mais il possède déjà un sérieux potentiel qui pourrait lui permettre de s’imposer dans la défense lensoise dès la saison prochaine. Et le RCL fait bien de s’activer, car plusieurs grands clubs européens commencent à s’intéresser au jeune latéral gauche. Il a disputé 18 matchs avec l’équipe première d’Ajaccio en Ligue 2 cette saison, un championnat réputé pour sa rigueur.

Sa valeur marchande constitue un autre atout pour Lens. Bien qu’il dispose d’une excellente lecture du jeu et d’une grande capacité d’anticipation, Kouassi n’est actuellement estimé qu’à 800 000 euros. Une aubaine à saisir pour le RCL, d’autant que sa valorisation pourrait rapidement grimper autour de 5 millions d’euros à la prochaine mise à jour des données de transfert. Autant dire qu’il faudra agir vite.