Mercato Real Madrid : C’est officiel pour Carlo Ancelotti !

Cinq après son arrivée et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Carlo Ancelotti s’offre un nouveau challenge à 65 ans révolus. Le club madrilène va acter le départ du technicien italien dans les prochaines heures.

Mercato Real Madrid : Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la nomination de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection du Brésil est désormais officielle. Dans un communiqué publié ce lundi, la Confédération brésilienne de football (CBF) a officialisé la signature de l’ancien manager de Chelsea sur le banc de la Seleçao. Il prendra ses fonctions en juin prochain, où il dirigera ses premiers matchs, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, face à l’Équateur et au Paraguay. A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

« Il dirigera le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2026 et entraînera déjà l’équipe jaune lors des deux prochains matchs pour les qualifications (à la Coupe du monde 2026) contre l’Équateur (6 juin) et le Paraguay (11 juin) le mois prochain », écrit la Fédération dans un communiqué.

Fière de sa nouvelle prise, la CBF ajoute : « la plus grande équipe nationale de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus victorieux du monde. Amener Carlo Ancelotti à la tête du Brésil est plus qu’un geste stratégique. C’est une déclaration au monde que nous sommes déterminés à récupérer la première place sur le podium. » De son côté, le Real Madrid ne devrait plus tarder à annoncer sa séparation avec le « Mister. »

Sauf énorme surprise, il devrait être remplacé à Madrid par Xabi Alonso, ancien milieu de terrain du Real, qui a annoncé son départ du Bayer Leverkusen il ya quelques jours.