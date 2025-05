Mercato PSG : Lucas Chevalier en route pour Paris ? Ça bouge !

Le mercato estival du Paris-Saint-Germain (PSG) s’annonce palpitant, et l’une des cibles les plus sérieuses s’appelle Lucas Chevalier. Champion de France, le jeune gardien de Lille a été sacré meilleur gardien de Ligue 1 lors des derniers Trophées UNFP 2025 et attire clairement l’attention, on peut l’imaginer, de la nouvelle direction parisienne.

Mercato PSG : Lucas Chevalier, un danger pour Donnarumma

À seulement 23 ans, Lucas Chevalier a réalisé une saison XXL avec Lille. Il a non seulement effectué des arrêts décisifs, mais s’est également montré très calme sous la pression et régulier dans ses performances. Un travail absolument remarquable pour un jeune joueur et récompensé à juste titre, au rendez-vous de ses pairs, lors duquel il a devancé tous ses concurrents, y compris Gianluigi Donnarumma, l’actuel gardien du PSG. Ce titre ne peut évidemment pas être passé dans l’indifférence du côté de Camp des Loges.

D’après la radio de RMC Sport et journalistique-sportif, Florent Gautreau, le Paris Saint-Germain a un intérêt encore très marqué pour Lucas Chevalier. « Non, le dossier n’est pas enterré », alors selon ce dernier, « Si le PSG a la possibilité de recruter un gardien meilleur que Gianluigi Donnarumma, le club ne se privera pas. » Le journaliste avance qu’on peut également faire remarquer que Lucas est effectivement bien plus fort techniquement que l’Italien dans le cadre d’un strict plan sportif.

Pour les Parisiens qui essaient de renforcer plusieurs postes au cours de la saison suivante, il ne serait pas impossible que Lucas rejoigne leur effectif lors de ce mercato estival.