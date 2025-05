Mercato PSG : Cristhian Mosquera se rapproche du Paris SG

Le PSG bouge les lignes pour recruter le jeune défenseur espagnol, Cristhian Mosquera lors du prochain mercato estival. Les dirigeants de Valence FC fixent une condition pour céder le joueur.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour Cristhian Mosquera

Le PSG pourrait perdre Marquinhos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez à la fin de saison. Le Brésilien est notamment sur les tablettes de nombreux clubs saoudiens. Les dirigeants parisiens seraient ouverts à son départ en cas de belle offre. Les deux autres défenseurs tricolores enchaînent les pépins physiques et ne comblent plus les attentes des dirigeants parisiens.

Lire aussi : Mercato : Le PSG accélère pour un crack de Chelsea !

À voir ASSE : Une excellente nouvelle tombe avant Toulouse

Pour compenser ces potentiels départs, les pensionnaires du Parc des Princes visent une pépite en Espagne. Selon les informations de Fichajes, le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe auraient coché le nom du jeune défenseur central Cristhian Mosquera.

Ce roc espagnol évolue actuellement au Valence FC et livre de belles performances. Cette saison, il a déjà disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec son club et a inscrit un but. Cristhian Mosquera est lié au Valence FC jusqu’en 2026, mais il dispose d’un bon de sortie cet été.

Lire aussi : Mercato PSG : Rodrygo au Paris SG, un dossier déjà refroidi

Tribuna Deportiva confirme que les recruteurs parisiens se sont déjà renseignés sur la situation du jeune défenseur espagnol. « Le PSG apprécie l’option Cristhian Mosquera et a sondé le joueur. Le défenseur central, de par ses caractéristiques, est apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Une opération qui leur convient financièrement. », a indiqué cette source.

À voir Mercato Stade Rennais : Une pépite a signé (Off)

Lire aussi : Mercato PSG : 60 M€ ! Le Paris SG veut encore frapper fort

Les dirigeants de Valence FC sont prêts à céder leur joueur au Paris SG. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Cristhian Mosquera est estimée à 30 millions d’euros, mais le club espagnol attend une offre autour de 35 millions d’euros pour boucler le deal.