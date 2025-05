Mercato ASSE : Un défeseur de Caen dans le viseur des Verts

L’ASSE lorgnerait un joueur du SM Caen, club relégué en National à l’issue de la saison en Ligue 2. Le défenseur visé est en fin de contrat en juin 2025 et est très convoité.

Mercato : L’ASSE a covhé le om de Lamine Sy

En attendant de connaître son sort en Ligue 1, samedi, face au Toulouse FC, l’ASSE serait déjà en prospection pour se renforcer à moindre coût pendant le mercato d’été. Les recruteurs du club stéphanois auraient coché le nom de Lamine Sy sur leur calepin en attendant l’issue de la saison, selon les informations du média Africa Foot.

Si les Verts sont relégués en Ligue 2, les dirigeants devraient récupérer l’arrière latéral droit sans indemnité de transfert. Le Franco-Sénégalais pourrait ainsi renforcer la défense de l’AS Saint-Étienne au poste d’Yvann Maçon, dont le contrat expire le 30 juin prochain.

Mais le président Ivan Gazidis devra se préparer à affronter la concurrence sur la piste menant à Lamine Sy. L’AJ Auxerre, le Stade Rennais et le Montpellier HSC seraient aussi intéressés par le profil et les services du joueur, que le SM Caen ne peut malheureusement pas conserver à la suite de sa descente dans un championnat non professionnel.