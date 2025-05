Mercato PSG : Ousmane Dembélé prêt à dire oui à Liverpool ?

Auteur d’une saison époustouflante sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé pourrait animer le prochain mercato estival. Le nom de l’attaquant parisien est notamment associé à Liverpool.

Mercato PSG : Liverpool prêt à dégainer pour Ousmane Dembélé ?

Deux ans seulement après son arrivée en provenance du FC Barcelone contre une enveloppe de 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé va-t-il déjà demander un ticket de sortie à la direction du Paris Saint-Germain ? Alors qu’il prépare sereinement la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan, le 31 mai à l’Allianz Arena de Munich, l’ailier formé au Stade Rennais voit son nom cité du côté de Liverpool.

En effet, profitant d’un entretien accordés à CasinoReviews.net, l’ancien international gallois, Dean Saunders, a publiquement exprimé tout le bien qu’il pense de Dembélé. Pour lui, le natif de Vernon serait un excellent renfort pour Liverpool et formerait un duo de choc avec Darwin Nunez.

« Liverpool a besoin d’un attaquant qui travaille aussi dur que Darwin Nunez, mais qui marque bien plus de buts. J’aimerais vraiment les voir essayer de faire venir Ousmane Dembélé. Il travaille dur, plus dur que beaucoup d’attaquants, et il sait très bien trouver le chemin des filets », a confié Dean Saunders, qui pense qu’Ousmane Dembélé a tout pour s’imposer chez les Reds.

« Il a vraiment été brillant contre Liverpool cette saison, et je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de rumeurs sur un intérêt. Dembélé, c’est un joueur de grande classe et il y a une certaine ressemblance dans le jeu de Liverpool par rapport au Paris Saint-Germain, il s’intégrerait parfaitement », ajoute l’ancien attaquant du club de la Mersey.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, le champion du monde 2018 est évalué à 75 millions d’euros sur Transfermarkt, mais son départ n’est pas d’actualité dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG.