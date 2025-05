Mercato OM : Mason Greenwood dans un deal à 60M€ ?

Alors que le mercato estival approche, l’avenir de Mason Greenwood à l’OM alimente les spéculations. Auteur d’une première saison convaincante avec le club de Marseille, l’attaquant pourrait faire l’objet d’un deal valorisé à 60 millions d’euros.

OM : Greenwood, une saison aboutie mais des tensions internes

Recruté l’été dernier en provenance de Manchester United pour 30 M€ assortis d’un pourcentage de 50 % à la revente, Mason Greenwood (23 ans) s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’OM cette saison. Avec 20 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues, l’Anglais a largement justifié l’investissement. Pourtant, tout n’a pas été simple dans les coulisses.

Selon Florent Germain, journaliste à RMC Sport, le comportement de Greenwood aurait parfois froissé le vestiaire marseillais. « Un joueur pétri de talent ne faisait pas les efforts. Certains cadres grinçaient des dents, les dirigeants étaient aussi agacés », confie-t-il dans l’After Foot. Mais De Zerbi, qui lui a maintenu sa confiance, semble avoir su canaliser son attaquant.

Un point d’équilibre à 60 M€ ?

L’avenir de Greenwood pourrait se jouer sur le montant d’une offre éventuelle. Florent Germain précise : « Imaginons un club fortuné arrive avec une offre de 60 M€, peut-être que l’OM y réfléchira pour prendre un joueur capable d’équilibrer le groupe ». La clause tacite est claire : en dessous de ce montant, le joueur devrait rester sur la Canebière.

Daniel Riolo, également intervenant sur RMC, estime plutôt que l’ailier peut encore franchir un cap à Marseille : « J’ai envie de croire que si ça repart, on ait une plus grande implication. L’OM avec Greenwood et Gouiri ont leur élément d’attaque pour la saison prochaine », a-t-il déclaré. Avec un coach comme De Zerbi et une attaque en construction, l’attaquant a encore de quoi s’épanouir à l’OM.

