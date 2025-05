Mercato : L’OM répond au Stade Rennais pour Ismaël Koné !

Le Stade Rennais est chaud pour conserver Ismaël Koné. Les dirigeants de l’OM ouvrent la porte au départ définitif du milieu de terrain canadien.

Mercato : L’OM offre Ismaël Koné au Stade Rennais

L’OM pourrait céder définitivement Ismaël Koné au Sade Rennais cet été. Arrivé à Marseille lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain canadien n’a pas eu assez de temps de jeu pour convaincre son entraîneur Roberto De Zerbi. Il a été prêté au Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison et fera son retour à Marseille à la fin de cette campagne. Mais il pourrait ne pas rester à l’Olympique de Marseille en raison de la forte concurrence.

Interrogé sur l’avenir du Canadien, Roberto De Zerbi est resté évasif. « Koné ? C’est un joueur fort qui malheureusement a été malchanceux au début, avec sa cheville et il a eu du mal à trouver sa place, mais nous n’avons aucun doute sur sa qualité. On le voit avec Benatia, même quand il joue avec le Canada, mais c’est un joueur fort. On verra maintenant ce qu’il en sera, mais c’est un joueur qui appartient au club », a-t-il dit en conférence de presse avant la rencontre contre le Stade Rennais.

Sous les couleurs du SRFC, le Canadien a disputé 12 rencontres de Ligue 1, a inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison. Ses performances convainquent le technicien rennais, Habib Beye qui insiste pour son recrutement définitif.

Selon les informations de Les Transferts, la direction de l’OM a répondu aux Rennais. Ismaël Koné n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Les pensionnaires du stade Vélodrome sont prêts à entamer des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais pour vendre leur joueur. L’international canadien a aussi donné son feu vert pour poursuivre l’aventure avec les Rouge et Noir la saison prochaine. Le club phocéen exige 12 millions d’euros pour lâcher Ismaël Koné.