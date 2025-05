ASSE : Le sort de Horneland est scellé après la relégation !

Le sort de l’ASSE est désormais scellé. Le club du Forez est officiellement relégué en Ligue 2 après une nouvelle défaite concédée à domicile face à Toulouse. S’il y avait encore des doutes quant à l’avenir d’Eirik Horneland sur le banc de Saint-Etienne, le président Ivan Gazidis a désormais tranché.

ASSE : Horneland confirmé malgré la descente

Malgré la descente douloureuse en Ligue 2, actée après la défaite face à Toulouse, la direction de l’AS Saint-Étienne n’a pas souhaité opérer un changement sur le banc. Arrivé en cours de saison, Eirik Horneland poursuivra sa mission la saison prochaine. Une décision forte qui symbolise la volonté du club de miser sur la stabilité pour rebondir.

« On croit en Horneland, en son foot agressif. Ce n’est pas facile en une demi-saison. Il n’avait pas vraiment les joueurs qu’il voulait », a déclaré le président Ivan Gazidis, soucieux de rassurer les supporters après une saison éprouvante. Face à la crise sportive, l’ASSE ne veut pas céder à la panique. Le message de Gazidis est clair : le club se projette déjà vers l’avenir, avec l’ambition de reconstruire un effectif compétitif.

« On va travailler cet été. On va vraiment travailler très fort », promet le président. Avant d’ajouter : « Il faut qu’on revienne en Ligue 1 et qu’on soit compétitif. On veut proposer un football pour que les supporters soient fiers ». Dans une période trouble pour le football français, Saint-Étienne entend rester debout. Et fidèle à son histoire.