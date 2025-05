Mercato ASSE : Une touche en Ligue 1 pour Davitashvili

Outre Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili fait partie des joueurs de l’ASSE qui ont été très en vue cette saison, malgré la relégation des Verts en Ligue 2. Comme le buteur belge, le virevoltant ailier géorgien serait sur les tablettes d’un club de Ligue 1, en vue du mercato d’été.

Mercato : Zuriko Davitashvili visé par le RC Strasbourg

L’ASSE va se vider cet été à la suite de la relégation en Ligue 2. Plusieurs joueurs de l’équipe ont montré des limites techniques et aussi un déficit physique pour évoluer en Ligue 1. Ils ne seront donc pas conservés dans l’équipe qui va tenter de revenir en Ligue 1 le plus tôt possible.

En revanche, quelques joueurs ont donné satisfaction. C’est le cas de Lucas Stassin, meilleur buteur des Verts avec 12 buts marqués, dont 11 en 2025, et 5 passes décisives en 28 matchs disputés. Il a d’ailleurs tapé dans l’œil de plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, souhaite le recruter cet été.

Zuriko Davitashvili également a été à la hauteur des attentes sur le plan individuel. Lui aussi a attiré l’attention des recruteurs. Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, le RC Strasbourg l’a suivi de près toute la saison. L’ailier international géorgien est sur la liste des joueurs que le club alsacien a coché pour se renforcer, si l’on en croit l’Insider. Un géorgien à Strasbourg ??



Pour rappel, Zuriko Davitashvili a été auteur de 9 buts et 8 passes décisives en 33 matchs de Ligue 1 cette saison avec l’ASSE. Recruté à Bordeaux en juillet 2024 à 6 M€, il est sous contrat jusqu’en juin 2028 et sa valeur est estimée à 10 M€ par Transfermarkt.