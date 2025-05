ASSE : Un sponsor historique du club réagit à la relégation

L’ASSE est certes reléguée en Ligue 2, mais pourra continuer à bénéficier du parrainage de Casino, un sponsor historique du club.

ASSE : Le Groupe Casino reste aux cotés du club, même en Ligue 2

Casino ne va pas lâcher l’ASSE à la suite de la relégation du club en Ligue 2. C’est le message clair délivré par le patron du groupe, Philippe Palazzi, dans la foulée de la chute des Verts. « Parce qu’un vrai partenaire sait aussi répondre présent dans les moments les plus difficiles », a déclaré le Directeur Général du Groupe Casino sur LinkedIn.

Lisez aussi : ASSE : Relégation en Ligue 2, Ivan Gazidis accusé

À voir FC Nantes : Antoine Kombouaré limogé !

Ce partenariat entre l’AS Saint-Etienne et l’entreprise est solide. Il résiste au temps et aux intempéries. Casino se tient donc aux côtés du club stéphanois, quelles que soient les épreuves. « L’histoire est unique et singulière, l’avenir démontrera votre capacité à la rendre exceptionnelle », écrit Philippe Palazzi, renouvelant ainsi son entière confiance et son indéfectible soutien aux Verts pour remonter la pente.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Deux pistes vers des gardiens de but

Le dirigeant du groupe partenaire de l’ASSE a également félicité l’équipe féminine pour son maintien en D1 Arkema. « Toutes nos félicitations aux Féminines qui poursuivent l’aventure en Première Division », a-t-il souligné, marquant ainsi l’intérêt du groupe Casino pour l’ensemble des composantes de l’AS Saint-Etienne.