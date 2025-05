Info Mercato : Une légende annonce son départ du Real Madrid

Après une saison blanche, le Real Madrid travaille déjà sur son mercato estival et l’ossature de l’effectif pour l’exercice 2025-2026. Ce jeudi, une légende des Merengues a ainsi annoncé officiellement que l’aventure s’arrête pour lui cet été.

Mercato : Un Ballon d’Or annonce son départ du Real Madrid

Ce samedi, Luka Modric disputera son dernier match sous le maillot du Real Madrid. Arrivé à l’été 2012 en provenance de Tottenham contre un chèque de 35 millions d’euros, le milieu de terrain a annoncé ce jeudi la fin de son histoire dans la capitale madrilène.

« Le temps est venu. Le moment que je n’aurais jamais voulu voir arriver, mais c’est le football, et dans la vie, tout a un début et une fin… Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l’espoir de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et l’ambition de faire de grandes choses, mais je n’aurais pas pu imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie de footballeur et de personne.

Je suis fier d’avoir fait partie de l’une des époques les plus réussies du meilleur club de l’histoire », a notamment écrit Luka Modric dans une publication publiée sur sa page Instagram. Florentino Pérez et le Real Madrid ont décidé de marquer le coup ce samedi pour le Ballon d’Or 2018.

Le Real Madrid va rendre hommage à Luka Modric

Ce samedi, Luka Modric disputera son dernier match au Santiago Bernabeu face à la Real Sociedad. À cette occasion, le club espagnol a décidé de rendre un vibrant hommage à son numéro 10 devant ses supporters. Un moment fort se prépare donc pour saluer les treize années de fidélité, de bons et loyaux services de l'international croate.



𝗜𝗟 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗦𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗥𝗡𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗔𝗨 𝗕𝗘𝗥𝗡𝗔𝗕𝗘𝗨́ 𝗖𝗘 𝗦𝗔𝗠𝗘𝗗𝗜 !! 👋🤍



Le Croate quittera le Real Madrid à l’issue de la saison et de la Coupe… pic.twitter.com/lTDxsVh7Zb— Actu Foot (@ActuFoot_) May 22, 2025

En treize saisons sous le maillot merengue, Luka Modric a tout gagné, se forgeant l’un des palmarès les plus impressionnants de l’histoire du football, avec notamment six Ligues des champions, quatre Liga, deux Coupes du Roi et cinq Supercoupes d’Espagne. Avec 28 trophées à son compteur, Luka Modric s’apprête ainsi à quitter la pelouse du Santiago Bernabeu sous les ovations du public madrilène.