Real-PSG : La compo du Paris SG a fuité ! Grosse surprise en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 10:05

À un peu plus de 24h du choc de Ligue des Champions sur le terrain du Real Madrid, la composition d’équipe du PSG a fuité dans la presse.

Mbappé titulaire contre le Real

La grosse frayeur de lundi soir semble avoir fait place désormais à de l'optimisme du côté du Paris Saint-Germain. Touché à l’entraînement par Idrissa Gueye, Kylian Mbappé devrait pouvoir tenir sa place dans le onze de départ de Mauricio Pochettino demain soir face au Real Madrid.

« La cellule médicale du PSG a multiplié les soins prodigués à Kylian Mbappé en attendant un nouveau bilan demain. L'attaquant a eu droit à de la compression, notamment avec l'appareil GameReady qui utilise la cryothérapie compressive pour accélérer le processus de guérison, à une application d'huile essentielle pour une action anti-hématome, et à l'utilisation de lumière infrarouge », annonce RMC Sport ce mardi matin.

En Espagne, la Radio Cope confirme égaleemnt la présence de l’attaquant de 23 ans au coup d’envoi du huitième de finale retour entre le Real Madrid et l’équipe parisienne. Le média ibérique révèle que l’international français a notamment assuré à son entourage que la douleur qu’il a ressenti hier suite au coup du milieu sénégalais Idrissa Gueye ne l’empêchera pas de fouler la pelouse du stade Santiago Bernabeu, mercredi à 21 heures.

Déterminé à remporter la Ligue des Champions avec le Paris SG, l’enfant de Bondy ne veut pas rater ce match important contre Karim Benzema et ses partenaires. Toujours selon la même source espagnole, Mbappé, qui pourrait quitter le PSG pour rejoindre les Merengues, « sait les interprétations qu’engendrerait un forfait. Il veut vraiment fouler la pelouse du Santiago Bernabeu. Sa participation au match ne semble plus laisser trop de place aux doutes. Le gros coup qu’il a reçu ne devrait pas l’arrêter. »

Dans son édition de lundi soir, la célèbre émission El Chiringuito a dévoilé la dernière image du numéro 7 parisien après sa blessure. Le protégé de Pochettino est apparu sur la vidéo avec avec un pouce levé avant d’entrer dans une fourgonnette avec son pied gauche. Un signe positif selon l’ancien gardien madrilène Paco Buyo. Mais si Mbappé est presque certain de commencer contre les Merengues, ce n’est pas le cas pour Neymar Jr.

Real Madrid-PSG : Neymar remplaçant ?

Dans une interview accordée à l’agence EFE, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a mis l’accent sur l’implication défensive de ses attaquants.

« (A l’aller), les efforts ont été faits de la part de Kylian, Leo et bien sûr Angel et nous verrons si Neymar jouera mercredi. Ney peut aussi faire les efforts pour l’équipe quand on n’a pas le ballon, c’est une question d’équilibre et de proximité entre les joueurs. Lors du premier match, nous étions compact et pas seulement grâce à un seul joueur », a expliqué Mauricio Pochettino.

Pour le match de mercredi soir, le technicien argentin pourrait donc prendre l’énorme décision de laisser la star brésilienne Neymar sur le banc pour lancer le même trio offensif de l’aller, Messi-Mbappé-Di Maria. Pour le reste de l’équipe, Gianluigi Donnarumma a les faveurs de son coach pour débuter dans les buts.

La défense à quatre sera l’affaire de Marquinhos et Kimpembe dans l’axe et Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Au milieu de terrain, Marco Verratti va être accompagné par Idrissa Gueye et Danilo Pereira.

L’équipe probable du PSG face au Real Madrid

Donnarumma - Hakimi, Marqunhos, Kimpembe, Mendes - Pereira, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Di Maria.