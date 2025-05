PSG – Inter Milan : Incroyable mobilisation des fans de l’OM

Incroyable, mais vrai. La finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan intéressent au plus haut point les supporters de l’OM. Explications.

PSG : Les fans de l’OM s’arrachent les maillots de l’Inter Milan

La rivalité entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille dépasse les frontières de la France. En Italie, ils appellent cela le « Campanilismo », le fait de ne supporter que son club et jamais le rival, peu importe la compétition. Cette expression a trouvé tout son sens du côté de Marseille. En effet, alors que le PSG est à 90 minutes de son premier sacre continental, les fans de l’OM se mobilisent pour supporter l’Inter Milan le 31 mai en finale de la Ligue des Champions, à l’Allianz Arena de Munich.

Seul club français à avoir remporté cette compétition en 1993, l’OM veut garder sa fierté et refuse de voir son rival historique inscrire son nom sur la liste des équipes ayant remporté la Coupe aux grandes oreilles. Le peuple marseillais souhaite rester « à jamais les premiers » et a donc choisi son camp pour le choc à venir entre les hommes de Luis Enrique et ceux de Simone Inzaghi. “On va prier pour qu’ils gagnent”



À Marseille, les ventes de maillots de l’Inter Milan s’envolent avant la finale contre le PSG pic.twitter.com/MVJAjZ7ptd— BFMTV (@BFMTV) May 23, 2025

À pratiquement une semaine de cette affiche tant attendue, BFMTV a noté une mobilisation exceptionnelle à Marseille. En effet, après un reportage du média sportif, il est remarqué une explosion des ventes du maillot de l’Inter Milan sur dans le Sud de la France. Les magasins marseillais vivent une véritable ruée vers les couleurs des Nerazzurri.

À voir OM Mercato : Kevin De Bruyne – Marseille, ça se réchauffe !

Un vendeur de Sport 2000 a même confié sur BFMTV : « toute l’année, personne ne veut du maillot de l’Inter, mais là, c’est l’explosion ! » Un client rencontré devant une boutique ajoutera d’ailleurs : « on est les seuls à l’avoir en France, on veut que ça dure. » Si la ministre des Sports, Marie Barsacq, assure que « tous les Français seront derrière le PSG » en finale de LDC, il ne faudra pas compter sur l’OM.