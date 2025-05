ASSE : Une terrible menace confirmée pour Saint-Etienne !

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE affronte une nouvelle tempête, cette fois en tribunes. Les groupes ultras historiques du club sont toujours sous la menace d’une dissolution, une décision qui pourrait profondément bouleverser l’identité du Chaudron de l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Une procédure toujours active contre les Ultras

Reléguée sportivement, l’AS Saint-Étienne vit une intersaison à haut risque sur tous les fronts. Si les conséquences de la descente en Ligue 2 se font déjà sentir dans l’organigramme sportif, un autre dossier brûlant secoue les travées de Geoffroy-Guichard. L’avenir des groupes ultras, Magic Fans et Green Angels, est plus incertain que jamais.

Malgré un apaisement relatif ces dernières semaines, la procédure de dissolution enclenchée il y a plusieurs mois à l’encontre des deux groupes reste en cours. Selon les informations de Ici Saint-Étienne Loire, la menace n’a pas été levée et une décision est attendue d’ici la mi-juin.

Le Préfet de la Loire tire la sonnette d’alarme

Invité à s’exprimer sur la situation, le Préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, a confirmé la persistance du danger. « Le Ministre de l’Intérieur ne s’est pas encore prononcé sur le sujet. Une réunion est prévue entre les dirigeants de l’ASSE, les Ministères de l’Intérieur et des Sports à la mi-juin afin de statuer sur la suite », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio publique locale.

Si cette réunion pourrait permettre d’éviter le pire, la tension reste vive chez les supporters, conscients que l’issue pourrait marquer un tournant dans l’histoire du club.

Un sursis fragile pour les Ultras

Les dirigeants stéphanois ont récemment multiplié les efforts pour rassurer les autorités et éviter une sanction définitive. Alexandre Rochatte l’a rappelé : « Lorsque le club a été reçu par la commission en charge de ce dossier, les dirigeants stéphanois avaient pris un certain nombre d’engagements et de garanties afin qu’il n’y ait plus de dérives violentes. Aujourd’hui, l’idée est de pouvoir conforter ces garanties avec l’ASSE ».

Des réunions régulières ont eu lieu et ont permis, selon le Préfet, de bâtir un dialogue constructif. Une coopération étroite qui n’efface toutefois pas les événements récents, comme le jet de projectile sur un arbitre lors du derby, incident isolé mais symbolique.

À l’aube d’une nouvelle saison en Ligue 2, Saint-Étienne pourrait être contraint de se réinventer sans le soutien structuré de ses groupes ultras, piliers de son identité populaire. La mi-juin s’annonce donc décisive, entre espoir d’un compromis et crainte d’un verdict radical.