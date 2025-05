ASSE : Révélation retentissante sur la relégation en Ligue 2

Des révélations et des confidences de Larry Tanenbaum avant la relégation de l’ASSE en Ligue 2 donnent d’énormes regrets aux Verts, car les responsables de Kilmer Sports Ventures auraient pu éviter la descente de leur équipe.

Relégation en Ligue 2 : L’ASSE paye cash les choix sportifs de ses responsables

Présent à Saint-Etienne lors du derby remporté par l’ASSE contre l’OL (2-1), le 20 avril dernier, Larry Tanenbaum a confié qu’il était prêt à mettre les moyens à la disposition du président Ivan Gazidis et de ses vice-présidents Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld pour renforcer l’équipe s’ils demandaient des renforts.

« C’est à ces trois hommes de me dire ce qu’il faut faire pour construire une grande équipe. Et nous sommes parfaitement alignés sur notre ambition. Je leur donnerai donc toutes les ressources dont ils ont besoin », avait confié le propriétaire du club à L’Équipe, en avril dernier.

Pourtant, ces dirigeants n’ont pas renforcé l’équipe stéphanoise comme il se devait pendant le mercato hivernal, et l’AS Saint-Étienne l’a payé cash avec son retour en Ligue 2. Il était pourtant évident que la défense des Verts était aux abois et qu’il était nécessaire de la reconstituer entièrement.

« Ils ont recruté Irvin Cardona et Maxime Bernauer l’hiver dernier, mais ils auraient vraiment dû se renforcer davantage, à chaque ligne, pour avoir une colonne vertébrale solide », a fait remarquer Benoît Trémoulinas sur L’Équipe TV.

Lions : « C’est la descente la plus stupide et la plus évitable que j’ai connue »

Révélant les confidences de Larry Tanenbaum, Bernard Lions confirme que le milliardaire canadien n’attendait que la demande des responsables qu’il a placés à la tête de l’ASSE pour sortir le chéquier. Mais Ivan Gazidis et ses deux adjoints n’ont pas jugé nécessaire de renforcer convenablement l’équipe d’Eirik Horneland. De quoi amplifier les regrets des supporters stéphanois.

« Larry Tanenbaum, quand je l’ai rencontré, il a dit : ‘’Moi, il suffisait de me demander plus et je donnais plus’’. C’est pour ça que, pour moi, qui suis dans le football professionnel depuis 1993, c’est la descente la plus stupide et la plus évitable que j’ai connue », a témoigné le journaliste du quotidien sportif.