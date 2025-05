Mercato LOSC : Lucas Chevalier, gros chèque d’Aston Villa

Lucas Chevalier ne sera pas gardien de but au LOSC jusqu’en 2027, comme stipulé dans son contrat. À la fin de ce mercato estival, Aston Villa Football Club pourrait le compter dans ses rangs.

Mercato LOSC : Aston Villa veut arracher la signature de Lucas Chevalier

Les services rendus par Lucas Chevalier au Lille LOSC sont importants depuis son retour de prêt à Valenciennes FC. Le portier de 23 ans est arrivé à maturité cette saison et a été vu par les plus grands clubs. Son nom est cité sur les tablettes de différentes formations françaises et européennes, mais c’est bien Aston Villa qui pourrait se l’offrir.

En effet, le club anglais, qualifié pour la prochaine Ligue Europa grâce à sa 6ᵉ place de Premier League, va se renforcer à plusieurs niveaux. Le poste de gardien est absolument la priorité d’Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, qui a gardé l’œil sur la Ligue 1. L’Espagnol a validé le choix de Lucas Chevalier présenté par les recruteurs Villans pour ce mercato estival. 🟣🇫🇷 EXCL. Aston Villa Football Club a pointé et approché Lucas Chevalier comme remplaçant tout désigné en cas de départ d’Emiliano Martinez cet été!



🗞️ Tous les détails ce lundi sur @SkySportCH #AVFC #LOSC #mercato pic.twitter.com/HLNw7LPqAr— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 23, 2025

Le portier du LOSC est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, ce qui devrait contraindre les dirigeants anglais à verser une indemnité de transfert pour son départ. À ce propos, le Lille OSC ne fait pas dans la dentelle, le club nordiste exige près de 20 millions d’euros pour la vente de son gardien de but.

Sacha Tavolieri, spécialiste du marché des transferts, confirme la désignation de Lucas Chevalier par Aston Villa comme fort possible remplaçant d’Emiliano Martinez, annoncé sur le départ cet été. Les Villans s’acquitteront-ils de la somme exigée par le Lille OSC pour un transfert de son gardien, là se situe le point d’achoppement.

À noter que le portier des Dogues est estimé à 30 millions d’euros sur les plateformes spécialisées, dont Transfermarkt.