Info Mercato: Le PSG répond cash au Real Madrid pour Vitinha

Avec le départ de Luka Modric, le Real Madrid pense notamment à Vitinha pour le prochain mercato estival. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Vitinha

Après Toni Kroos, c’est au tour de Luka Modric de faire ses adieux au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain croate a annoncé la fin de sa longue histoire de treize ans avec le club madrilène. Désormais orphelin de ses deux maîtres à jouer, les Merengues se préparent à une refonte majeure de son secteur médian pour la saison prochaine.

Et d’après les informations de Marca, Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid auraient jeté leur dévolu sur le milieu de terrain du PSG, Vitinha. Même si l’international portugais n’est pas la seule piste envisagée, son profil est fortement apprécié au sein de la direction madrilène.

Si bien que la Maison-Blanche serait prête à casser sa tirelire pour tenter de faire craquer le Paris Saint-Germain. Une offre de 100 millions d’euros serait même dans les tuyaux pour attirer Vitinha. Sauf que le PSG ne voit pas les choses de la même façon.

Le PSG et Vitinha ne sont pas ouverts à un départ

Âgé de 25 ans, Vitinha séduit le Real Madrid par son style de jeu compatible avec celui instauré par Toni Kroos et Luka Modric. Excellent dans la gestion du tempo, capable de casser les lignes par la passe ou la conduite de balle, l’ancien prodige du FC Porto a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues cette saison et affiche une efficacité de passe impressionnante de 93%, proche des standards de Kroos.

Sa jeunesse et sa capacité à presser en font un candidat crédible pour succéder à Modric dans le coeur du jeu madrilène. Toutefois, l’intérêt ne serait pas réciproque. En effet, selon l’Insider Djaameel et le site Foot Mercato, le compatriote de Cristiano Ronaldo se sentirait très bien à Paris et ne compterait pas quitter le club avec lequel il vient de prolonger jusqu’en juin 2029.

De leur côté, Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens seraient sur la même longueur d’onde que le chouchou de Luis Enrique. Désormais indispensable dans le coeur du jeu du PSG, Vitinha n’est pas sur le départ et le club compte sur lui pour le futur. Comme le rapporte Marca, Al-Khelaïfi n’envisagerait aucune discussion avec Florentino Pérez pour évoquer l’avenir de Vitinha.

Le journaliste Loïc Tanzi a conclu en affirmant que l’avenir de Vitinha n’avait aucun rapport avec l’argent : « le Real Madrid peut mettre 100 millions d’euros sur la table, il ne partira pas. Quand on connait l’amour de Luis Enrique pour Vitinha, je donne peu de chances au Real Madrid dans ce dossier. » Le spécialiste mercato de L’Équipe a rappelé des cas précis par le passé : « il y a eu l’exemple de Verratti et Marquinhos à Barcelone. Si Luis Campos et Luis Enrique disent non, Vitinha ne partira pas. »