Mercato ASSE : Une fenêtre s’ouvre pour un défenseur

Une porte de sortie s’ouvre outre-Manche pour un défenseur de l’ASSE. Il serait visé par un club de deuxième division en Angleterre pendant ce mercato d’été.

Mercato : Mickaël Nadé sur les tablettes de Balckburn Rovers FC

En plus de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux joueurs les plus convoités de l’ASSE, Mickaël Nadé aurait tapé dans l’œil d’un club britannique. Selon les informations de Lancashire Telegraph, le défenseur central des Verts est dans les petits papiers de Bakckburn Rovers FC.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Pourquoi la vente de Stassin ne s’impose pas

À voir Litige financier : La justice déboute Mbappé face au PSG !

Le club de Championship a coché son nom en plan B de Modibo Sagnan de Montpellier, son premier choix. Ce dernier serait aussi sur les tablettes de Leeds et de Sunderland qui font leur retour en Premier League. En cas d’échec du dossier Sagnan, les Rovers passeraient à l’offensive pour Mickaël Nadé si l’on en croit la source.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Un joueur de Caen visé pour remplacer Ekwah

Pour rappel, l’arrière franco-ivoirien a été l’un des joueurs clés de l’AS Saint-Etienne la saison dernière. Il a été titulaire à 25 reprises en 26 matchs disputés en championnat. Prolongé en juillet 2024, il est lié au club stéphanois jusqu’en juin 2028. Selon l’estimation de transfermarkt, il vaut 1,5 M€ sur le marché des transferts.