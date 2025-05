Mercato ASSE : Pourquoi la vente de Stassin ne s’impose pas

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE pourra-t-elle conserver Lucas Stassin dans son équipe ? Pas certain, vu le fort intérêt qu’il suscite en Ligue 1 et en Europe. Pourtant, Olivier Markarian estime que le club n’est pas contraint de vendre son meilleur buteur. Explications.

Mercato : L’ASSE attaquée pour Davitashvili et Stassin

La relégation de l’ASSE en Ligue 2 pousse plusieurs clubs à vouloir faire leur marché au sein de l’équipe stéphanoise. En France comme à l’étranger, plusieurs clubs sont intéressés notamment par les services de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, les joueurs les plus décisifs des Verts.

Le dernier est sollicité par le Paris FC, promu en Ligue 1, mais aussi par le Benfica au Portugal, Brentfort et Brighton en Premier League ou encore Stuttgart en Allemagne.

Auteur de 12 et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1 cette saison, le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne est très convoité. Fort de cet intérêt, il est enclin à un départ. Or, la direction stéphanoise souhaiterait le garder en Ligue 2 selon les rumeurs de pré-mercato.

Markarian : « L’ASSE a les moyens de retenir ses joueurs […], ce n’est pas une urgence de vendre »

Interrogé par Carton Rouge TV sur le dossier Lucas Stassin, Olivier Markarian estime que l’ASSE n’est pas obligée de le transférer cet été. « La grande différence par rapport à il y a un an, c’est qu’aujourd’hui, l’ASSE a les moyens de retenir ses joueurs. […]. Parce qu’économiquement, ce n’est pas une urgence de vendre », a-t-il déclaré.

Toutefois, l’ancien dirigeant du club stéphanois craint que des offres importantes pour l’avant-centre belge obligent le président Ivan Gazidis à le céder. « Personne n’aime vendre son meilleur actif. Cela étant, il y a des prix qui ne se refusent pas. Il faudra trancher », a-t-il glissé.

Un autre détail pourrait pousser le responsable de Kilmer Sports Ventures à ne pas pouvoir résister : c’est la décision du Lucas Stassin. « Aujourd’hui, retenir un joueur contre sa volonté, c’est compliqué », assure l’ex-membre du Conseil de surveillance de l’AS Saint-Etienne.

« La vraie question, c’est : ‘’est-ce que ces jeunes joueurs auront envie, mentalement, de rester une saison de plus pour le vrai défi de la remontée en Ligue 1 ou iront vers plus de facilité à court terme ?’’ », a ensuite indiqué Olivier Markarian.

Pour rappel, Lucas Stassin a été recruté à 10 M€ l’été dernier. L’ASSE espère toucher un chèque de 20 M€ sur son transfert. Quant à Zuriko Davitashvili, son transfert de Bordeaux en 2024 a coûté 6 M€.

