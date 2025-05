RC Lens : Un ancien de l’OGC Nice pour remplacer Will Still

Suite au départ de Will Still, le RC Lens s’active pour trouver son successeur. Et l’une des pistes étudiées mène à un ancien entraîneur de l’OGC Nice.

Mercato : RC Lens vise Francesco Farioli pour remplacer Will Still

C’est la priorité du RC Lens en ce début de mercato : trouver un nouvel entraineur suite au départ inattendu de Will Still. Le technicien anglo-belge a annoncé sa décision de quitter le club après une éclatante victoire contre l’AS Monaco (4-0), malgré les tentatives de la direction pour le retenir.

Ce départ au terme de la saison oblige les Lensois à se projeter rapidement sur l’avenir pour trouver son successeur. Plusieurs noms ont été évoqués pour remplacer Will Still, allant de Pierre Sage à son frère, Edward Still. Mais une piste inattendue semble se dessiner ces derniers jours : celle menant à Francesco Farioli. En effet, selon des indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, la direction du RCL s’intéresse de près à l’entraîneur italien.

Francesco Farioli, actuellement sans club après son départ de l’Ajax Amsterdam, connaît bien la Ligue 1 pour avoir déjà officié à l’OGC Nice. Son profil, couplé à son expérience en France, pourrait faire de lui le candidat idéal pour prendre les rênes du RC Lens. Les négociations pourraient débuter dans les jours à venir afin de concrétiser son éventuelle arrivée chez les Sang et Or.