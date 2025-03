PSG : C’est confirmé, le Paris SG quitte le Parc des Princes

Déterminé à être propriétaire de son propre stade à l’instar des autres grands clubs européens, le PSG accélère pour quitter le Parc des Princes. Le Paris SG ne veut plus perdre de temps.

PSG : Nouveau stade à Massy ? Les dessous d’une décision-choc

Après plusieurs mois de négociations avec la Mairie de Paris et face au refus catégorique d’Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes pour 38 millions d’euros, le PSG a pris la décision de construire son propre stade d’une capacité d’environ 90.000 places. Le site de Massy, dans le département de l’Essonne en région Île-de-France, serait privilégié pour abriter ce projet, selon le journaliste de RMC, Arthur Perrot, qui explique que le PSG aurait pris la décision de ne plus attendre pour son nouveau stade.

« Ces derniers jours, la piste de Massy semble se démarquer. Situé à 20 km de Paris et bien desservi, ce site séduit plusieurs dirigeants parisiens. Cependant, rien n’est encore officiel, et chacun défend sa propre option », rapporte Arthur Perrot dans le podcast After Paris de RMC.

Il ajoute ensuite que Nasser Al-Khelaïfi n’entend pas patienter les prochaines élections municipales, comme préconisé dernièrement par le Collectif Ultras Paris, concernant une décision définitive concernant le Parc des Princes.

« Le PSG ne compte pas lier son avenir aux élections municipales. Le club estime avoir suffisamment patienté et ne mise plus sur un changement de municipalité. C’est une décision difficile à accepter, mais le PSG a le sentiment d’être arrivé à un point de non-retour », poursuit-il.

Bien que certains candidats à la succession d’Anne Hidalgo, comme Rachida Dati, se soient montrés ouverts à la vente du stade de la porte de Saint-Cloud, la décision du PSG semble irrévocable. D’ailleurs, un autre club de la capitale pourrait prochainement déménager au Parc des Princes

Le Paris FC de retour au Parc des Princes ?

Arthur Perrot poursuit ses révélations sur les ambitions du PSG en indiquant que si Nasser Al-Khelaïfi venait à matérialiser sa décision de quitter le mythique stade des Rouge et Bleu, le Parc des Princes pourrait redevenir l’antre du Paris FC, actuellement en Ligue 2.

« Si le Paris Saint-Germain part et que le Paris FC accède à la Ligue 1, le Parc des Princes serait une solution idéale, compte tenu des difficultés à prolonger leur contrat avec Charléty et du caractère transitoire de Jean-Bouin. Il est important de rappeler que le Paris FC était le club résident du Parc avant l’arrivée du PSG. Le stade ne restera donc pas vide, ce qui constitue un argument de poids pour la ville », a expliqué le journaliste sportif.

Désormais soutenu par Red Bull, le Paris FC entend bien saisir cette occasion pour retrouver son antre d’antan, si Stéphane Gili et ses hommes accèdent à l’élite.