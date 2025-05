Mercato PSG : Un phénomène japonais rend fou Enrique

Les dirigeants du PSG veulent réaliser un joli coup en Suède lors du mercato estival. Un jeune défenseur japonais intéresse les recruteurs parisiens.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un crack japonais

L’une des priorités du PSG est de renforcer le secteur défensif de l’équipe lors du prochain mercato estival. Marquinhos, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe sont tous cités sur le départ. De nouvelles recrues doivent donc arriver pour apporter de tonus à l’équipe de Luis Enrique. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos flaire plusieurs pistes pour répondre aux exigences du technicien parisien.

Lire aussi : Mercato PSG : Deal bouclé pour un Allemand ?

À voir Mercato OM : Accord total, Longoria boucle un joli coup

Selon les indiscrétions, un jeune latéral gauche japonais pourrait poser ses valises à Paris cet été. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient jeté leur dévolu sur le crack nippon Keita Kosugi qui évolue actuellement sous les couleurs du Djurgardens IF en Suède. Le Japonais a réalisé une belle saison avec son club.

Lire aussi : PSG : Tension entre Lee Kang-In et le Paris SG ?

Cette saison, Keita Kosugi a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec Djurgardens IF, a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Ses performances attisent les convoitises du directeur sportif du club de la capitale française, Luis Campos et de l’entraîneur Luis Enrique, selon la presse japonaise.

Lire aussi : Mercato PSG : Rodrigo Mora au Paris SG, annonce imminente !

À voir ASSE Mercato : Deux signatures officielles à Saint-Etienne

Le PSG n’est toutefois pas seul sur cette piste. D’autres clubs européens sont aussi chauds pour s’attacher les services de Keita Kosugi. Le Celtic Glasgow en Ecosse et l’Atalanta Bergame en Italie ciblent le joueur. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du défenseur japonais est estimée à 2 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato : Ruben Amorim répond au PSG pour Bruno Fernandes !

Les Parisiens vont certainement passer à l’offensives après la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce samedi 31 mai 2025 à Munich. Ils se concentrent pour le moment sur cette affiche importante. Une victoire leur permettra de remporter un quadruplé historique cette saison.