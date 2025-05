PSG : Tension entre Lee Kang-In et le Paris SG ?

L’attaquant sud-coréen, Lee Kang-In refuse de prolonger son contrat avec le PSG et se dirige vers un départ cet été. De nombreux club européens sont prêts à le recruter.

Mercato PSG : L’avenir de Lee Kang In scellé cet été ?

On pourrait assister à un bras de fer entre Lee Kang-In et les dirigeants du PSG lors du prochain mercato estival. En manque de temps de jeu au Paris SG en raison de la forte concurrence, Lee Kang In envisagerait de claquer la porte cet été pour poursuivre sa carrière ailleurs. Le crack sud-coréen, arrivé au Paris SG en 2023 en provenance de Majorque, n’arrive pas encore à montrer tout son potentiel.

Cette saison, l’international sud-coréen a déjà fait 47 apparitions toutes compétitions confondues avec le club de la capitale, a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent concernant son potentiel départ cet été. Lee Kang In fustige sa situation actuelle à Paris.

Les dirigeants du Paris SG comptent encore sur l’ailier sud-coréen et auraient déjà entamé des négociations avec lui pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2028. Mais les discussions seraient au point mort entre les deux parties. Lee Kang In ne veut pas parapher un nouveau bail. Selon les informations du journaliste de Relevo, Matteo Moretto, l’international sud-coréen serait en froid avec ses dirigeants.

Le spécialiste du mercato indique que les pensionnaires du Parc des Princes vont acter son départ si un accord de prolongation n’est pas trouvé. Plusieurs clubs se bousculent pour recruter Lee Kang In. Selon Foot Mercato, Arsenal cible le crack parisien. Les Gunners l’ont suivi lors de la double confrontation face au PSG en demi-finale de la Ligue des Champions.

Le journaliste Ekrem Konur a révélé que Lee Kang In est aussi sur les tablettes de trois formations de Serie A. L’AC Milan, la Juventus Turin et le Napoli sont tous à l’affût pour recruter le joueur cet été. Les dirigeants du Paris SG attendent une offre d’au moins 30 millions d’euros pour céder leur joueur. Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Lee Kang In est estimée à 30 millions d’euros.