Mercato ASSE : Une fenêtre s’ouvre pour Pierre Cornud

Pendant que l’ASSE fait le forcing pour recruter Mahmoud Jaber au Maccabi Haïfa, le club israélien songerait à un échange incluant Pierre Cornud, le défenseur transféré l’été dernier à Saint-Etienne.

Mercato : L’ASSE vise Mahmoud Jaber, Maccabi Haïfa veut récuprérer Cornud

L’ASSE ne lâche par Mahmoud Jaber qu’elle avait tenté en vain de recruter pendant le mercato d’hiver dernier. Selon Sport1, les dirigeants Stéphanois ont relancé leurs homologues du Maccabi Haïfa pour le transfert du milieu de terrain international israélien.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une piste à 1,4 million d’euros relancée

À voir Le Stade Rennais déniche le successeur de Kalimuendo

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne aurait revu à la baisse l’offre repoussée par le club israélien en janvier dernier. Les Verts seraient prêts à proposer 1,4 M€, et non plus 2,5 M€ comme pendant l’hiver, pour s’attacher les services de Mahmoud Jaber, à en croire la source.

D’accord pour laisser filer ce dernier cet été, le Maccabi Haïfa a fait à son tour une proposition à l’ASSE.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Deux signatures officielles à Saint-Etienne

D’après les informations de Sport5, il souhaite récupérer Pierre Cornud, le défenseur transféré à l’AS Saint-Etienne en août 2024, contre 1,1 M€ d’indemnité. En d’autres termes, la Direction du Maccabi propose un échange entre le milieu de terrain israélien et l’arrière gauche français aux Verts.

Lisez aussi : L’ASSE met les grands moyens, bonne nouvelle pour le mercato

À voir Mercato OM : Pablo Longoria veut mettre un Italien dehors

Il faut noter que Mahmoud Jaber est valorisé à 2 M€, alors que la valeur de Cornud est estimée à 1 M€. De plus, le numéro 17 de l’équipe de l’ASSE n’est pas dans les plans du nouvel entraîneur Eirik Horneland. Il a disputé seulement 11 matchs et a été titulaire 7 fois en Ligue 1 toute la saison dernière.