Mercato ASSE : Démission de Horneland ? fin des spéculations

L’ASSE ne changer pas d’entraîneur en Ligue 2 comme l’avait indiqué Ivan Gazidis. Le concerné, Eirik Horneland, est également sorti du silence pour mettre fin aux spéculations sur son avenir.

Mercato : Eirik Horneland ne démissionnera pas

Dans la foulée de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Ivan Gazidis avait précisé la position du club stéphanois concernant le futur d’Eirik Horneland. Il avait indiqué que le groupe Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club, poursuit avec le technicien norvégien malgré la descente en deuxième division. « Nous croyons en Eirik Horneland. Son style de jeu est moderne », avait déclaré le président de l’AS Saint-Etienne.

Malgré cette mise au point, les rumeurs du mercato d’été continuaient d’évoquer une éventuelle démission du coach des Verts pour avoir échoué à maintenir l’équipe stéphanoise en Ligue 1.

En vacances dans son pays natal, le successeur d’Olivier Dall’Oglio a mis fin aux spéculations sur son futur. Il ne démissionnera pas !

Le coach de l’ASSE promet de ramener l’ASSE en Ligue 1

Bien au contraire, il est déterminé à se battre pour ramener rapidement l’ASSE en Ligue 1 selon ses confidences au média norvégien Bergens Tidende. « À Saint-Étienne, je vis une aventure fantastique, même si notre saison s’est terminée par une relégation. On vient de descendre en Ligue 2, mais nous allons construire une nouvelle équipe et remonter, comme on l’a fait avec le SK Brann (son ancien club en Norvège, ndlr) en 2022 », a déclaré Eirik Horneland.

Pour rappel, l’entraîneur de 50 ans s’est engagé officiellement avec l’ASSE le 20 décembre 2024, jusqu’au 30 juin 2027.

