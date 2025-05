Info Mercato : L’ASSE lâche son verdict pour Eirik Horneland

Au lendemain de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Eirik Horneland est fixé sur son avenir. L’entraîneur norvégien va poursuivre son travail à la tête des Verts.

Mercato : Eirik Horneland va rester

Arrivé sur le banc de l’AS Saint-Étienne cet hiver en remplacement d’Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland n’a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1. Le coach norvégien a été notamment critiqué pour n’avoir pas tenu compte de son effectif dans ses choix tactiques et de s’être entêté au point d’envoyer l’ASSE en Ligue 2 après seulement une saison passée dans l’élite.

Mais le technicien de 50 ans va avoir une seconde chance puisque c’est lui qui aura la lourde responsabilité de ramener le club ligérien en Ligue 1 dès la saison prochaine. Après la délégation officialisée, Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, a fait le point sur l’avenir d’Eirik Horneland. L’ancien dirigeant de l’AC Milan a été très clair : l’entraîneur va rester en place.

« Eirik Horneland ? C’est quelqu’un en qui nous croyons. Il a un style de jeu moderne. Bien sûr, ce n’est pas facile d’arriver en milieu de saison et de changer le style de jeu de l’équipe. Ce n’est pas facile non plus d’avoir l’équipe qu’il veut. Ce sont des choses que nous regarderons dès cet été. On travaille déjà là-dessus et nous sommes prêts pour les défis qui arrivent », a déclaré Ivan Gazidis au micro de DAZN.