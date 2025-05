Ligue des Champions : La classe de Mbappé envers le PSG

Sacré pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, le PSG a reçu une avalanche de félicitations. L’une des plus attendues, celle de Kylian Mbappé, s’est distinguée par son élégance et son respect envers son ancien club.

Ligue des Champions : Mbappé félicite le PSG pour son sacre historique

La démonstration fut totale. En écrasant l’Inter Milan (5-0) à Munich, le PSG de Luis Enrique a enfin conquis la Ligue des champions, un trophée tant désiré. Au-delà de la performance exceptionnelle des Parisiens, cette soirée a marqué les esprits par les nombreuses réactions d’anciens joueurs du club, tous unis par un même sentiment de fierté.

Parmi eux, la voix de Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, était particulièrement attendue. L’attaquant, meilleur buteur de l’histoire du club, n’a pas tardé à saluer la performance sur Instagram. « Le grand jour est enfin arrivé. La victoire et avec la manière de tout un club. Félicitations PSG », a-t-il écrit avec sobriété et respect. Kylian Mbappé congratulates PSG. pic.twitter.com/L2Cs1iI6d1— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 31, 2025

Une reconnaissance partagée par d’illustres anciens

De Munich, certains anciens comme Blaise Matuidi ont vécu cette consécration au plus près. Sur Canal+, l’ancien milieu a laissé parler son émotion. « C’est un truc de fou ! Je ne réalise pas encore. C’est extraordinaire pour la ville, les supporters, le président et pour cet entraîneur, qui est l’un des plus grands de tous les temps », a-t-il déclaré, admiratif.

Javier Pastore, légende du club invité à remettre le trophée, a lui aussi salué le moment historique. « Je suis honoré de participer à une soirée spéciale comme ça pour le club et la France », a-t-il confié. « C’était magnifique de voir le match. Je suis heureux pour toutes les personnes qui travaillent au club ».

L’hommage des Brésiliens à Marquinhos

Autre grand moment d’émotion : les hommages rendus au capitaine Marquinhos par ses compatriotes. « Il y a du temps pour tout, le temps de DIEU est parfait ! Tu es un monstre, tu mérites vraiment cet exploit », a écrit Lucas Moura. Thiago Silva, lui aussi très touché, a déclaré : « Dieu t’a honoré ! Tu méritais ce titre ! Je suis extrêmement fier de toi. Je t’aime ».

Sergio Ramos, Neymar, David Luiz, Lavezzi, Asensio ou encore Soler : tous ont tenu à exprimer leur joie. En ce 31 mai, au-delà du titre, c’est une certaine idée du PSG qui a triomphé : celle d’un club désormais respecté, soutenu et célébré, même par ceux qui l’ont quitté.