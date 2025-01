Mercato OM : Roberto De Zerbi active un plan B à Brighton

À l’heure où Elye Wahi est proche de signer à Francfort, l’OM a activé une piste surprenante en Premier League. Roberto De Zerbi tente de recruter l’un de ses anciens attaquants à Brighton.

La priorité de l’OM pour remplacer Elye Wahi est connue

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille est en pleine effervescence. Après avoir renforcé l’axe de sa défense avec l’arrivée de Luiz Felipe, le club entraîné par Roberto De Zerbi se tourne désormais vers l’attaque pour pallier le départ imminent d’Elye Wahi à Francfort. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens.

D’ailleurs, selon plusieurs médias, Santiago Giménez, l’attaquant du Feyenoord Rotterdam, est la priorité des dirigeants marseillais pour occuper ce poste. Le profil du buteur mexicain, auteur de 62 buts en 103 matchs, séduit Roberto De Zerbi. Toutefois, son recrutement ne sera pas une mince affaire. Feyenoord ne souhaite pas vraiment se séparer de son meilleur élément en cours de saison et réclame une indemnité de transfert très élevée, soit environ 40 millions d’euros.

Face aux difficultés rencontrées dans ce dossier, l’OM a activé une autre piste en attaque. D’après le journaliste Adam, il s’agit d’Evan Ferguson. L’attaquant de 20 ans, déjà connu de Roberto De Zerbi pour avoir évolué sous ses ordres à Brighton, pourrait être une alternative intéressante.

Mercato : Evan Ferguson, la solution alternative de Roberto De Zerbi

Le profil du jeune joueur irlandais plaît beaucoup à l’entraîneur marseillais, mais Evan Ferguson ne serait qu’un plan B ou C pour l’Olympique de Marseille. D’autres solutions plus séduisantes sont également explorées par l’OM sur ce mercato. Les noms de Marcus Rashford et Mathys Tel circulent déjà dans le cité phocéenne, mais ces dossiers semblent plus complexes à finaliser.

En conclusion, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un attaquant de calibre international pour renforcer son effectif. Santiago Giménez est la priorité numéro un, mais l’OM se tient prêt à explorer d’autres pistes si les négociations avec le Feyenoord n’aboutissent pas. Les prochaines semaines s’annoncent décisives dans ce dossier.