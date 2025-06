Mercato OM : De Zerbi à l’Inter ? Un indice inquiétant tombe

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM va-t-il perdre son entraîneur Roberto De Zerbi ? Le technicien italien serait une cible de l’Inter Milan pour remplacer Simone Inzaghi.

Mercato OM : Simone Inzaghi remercié, De Zerbi ciblé

Simone Inzaghi n’aura donc pas survécu de l’humiliation infligée par le Paris SG à l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Trois jours après le cinglant 5 à 0 de ses hommes face aux Parisiens, à l’Allianz Arena de Munich, le coach de 49 ans a été remercié par le club lombard.

« Les chemins du Club et de Simone Inzaghi se séparent. C’est la décision prise d’un commun accord après une rencontre qui s’est tenue il y a quelques minutes. Le passage d’Inzaghi à l’Inter restera dans les mémoires des supporters, joueurs, dirigeants et employés comme une période marquée par une grande passion, accompagnée de professionnalisme et de dévouement », annonce l’Inter Milan dans un communiqué ce mardi soir. Simone Inzaghi :



« Chère famille Nerazzurri,



Le moment est venu pour moi de dire au revoir à ce Club après un voyage de quatre ans, durant lequel j'ai tout donné.



Chaque jour, j'ai consacré ma première et ma dernière pensée à l'Inter. Les joueurs, les entraîneurs et chaque… pic.twitter.com/obFg728YLg— Inter FR (@InterMilanFRA) June 3, 2025

Après une fin de saison catastrophique pour les Nerazzurri et plusieurs échecs en Serie A, Coupe d’Italie puis en finale de la Ligue des Champions face au PSG, le club italien et le frère cadet de Pippo Inzaghi ont donc décidé de se séparer. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.

Roberto De Zerbi prêt à plaquer l’OM pour l’Inter Milan ?

Malgré un contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien coach de Brighton pourrait bien faire ses valises et quitter l’Olympique de Marseille, un an seulement après son arrivée en Ligue 1. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi est l’une des deux options privilégiées par les dirigeants de Inter Milan avec Cesc Fabregas, entraîneur de Côme, pour prendre la succession de Simone Inzaghi.

L’entraîneur de l’OM, qui entretient le suspense sur son avenir, disposerait d’une clause libératoire fixée à 6 millions d’euros, selon la presse italienne et le club lombard envisagerait effectivement de la lever. Pablo Longoria et Medhi Benatia vont donc devoir trouver les arguments pour convaincre De Zerbi de rester pour conduire l’équipe olympienne à la Ligue des Champions la saison prochaine. Affaire à suivre…

