FLASH Mercato : Une cible prioritaire s’éloigne du RC Lens !

La cellule de recrutement du RC Lens est sur le point d’essuyer un énorme échec en ce début de mercato estival. Il s’agit de la signature de Zakaria Ariss, dont le dossier est brouillé par l’intérêt du Dinamo Zagreb, club de première division croate.

Mercato RC Lens : Zakaria Ariss, une piste à oublier ?

Alors que le RC Lens semblait être sur une bonne piste pour renforcer sa ligne défensive, le club doit désormais faire face à la concurrence en Croatie. D’après les révélations de Corse Matin, les Lensois se sont renseignés sur les possibilités de signer Zakaria Ariss cet été. Ils le considèrent comme une bonne option en défense, car le Marocain est polyvalent et capable de jouer à tous les postes de l’arrière-garde.

Malheureusement, le Dinamo Zagreb s’est récemment immiscé dans le dossier avec une détermination certaine. Le club croate a pris les devants dans les négociations avec une offre de 3 millions d’euros. Une proposition financière qui a été rejetée sans tergiversation par le SC Bastia, qui en demande davantage pour son joueur de 20 ans. Le Dinamo Zagreb va donc devoir faire plus d’efforts pour convaincre le club de Ligue 2. Photos : Les joueurs du RC Lens

Avec cette approche insistante, le RC Lens se sent déjà en danger. Pour renverser la vapeur et dominer son concurrent, il a l’obligation de formuler une offre plus conséquente afin de s’attacher les services de Zakaria Ariss. Sous contrat avec le SC Bastia jusqu’en juin 2028, l’international marocain U17 a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, pour un but et trois passes décisives.