Mercato RC Lens : Une offensive portugaise déjà compromise !

Le RC Lens, en reconstruction après une saison décevante, souhaite ajouter du sang neuf à son secteur offensif. Ainsi, il est en quête d’un milieu de terrain offensif et vise le profil du Portugais Afonso Sousa.

Le RC Lens s’intéresse à Afonso Sousa

Auteur de 13 buts et 6 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues, Afonso Sousa a été l’un des meilleurs éléments du Lech Poznań durant la saison écoulée. Le joueur portugais et le club polonais ont récemment remporté le championnat local, appelé Ekstraklasa.

Connu pour ses qualités en tant que milieu offensif, il s’impose également dans le rôle de relayeur ou d’ailier gauche. Sa polyvalence et son bagage technique ont séduit les dirigeants du RC Lens. Selon les informations du journaliste polonais Sebastian Staszewski, les Sang et Or ont déjà observé à plusieurs reprises Afonso Sousa lors des matchs du Lech Poznań.

À voir Mercato PSG : Grande nouvelle pour l’arrivée de Rodrigo Mora

Lire aussi : Mercato RC Lens : Un prodige écossais dans le viseur !

Ils souhaitent passer à la table des négociations avec une offre concrète pour trouver un accord de transfert avec le club polonais, mais le Portugais ne semble pas intéressé.

Afonso Sousa pas séduit par la Ligue 1

D’après la même source, Afonso Sousa ne souhaite pas évoluer en Ligue 1 s’il quitte le Lech Poznań. Il vise un championnat plus compétitif afin de continuer à progresser. Dans cette perspective, il a déjà rejeté plusieurs offres, dont celles du SC Braga et de Samsunspor. 🆕🚨Coraz więcej dzieje się wokół Afonso Sousy‼️ W ostatnich dniach do piłkarza @LechPoznan zgłosił się z ofertą @RCLens. Zawodnik czeka jednak na opcję z silniejszych lig. Wcześniej odrzucił propozycję https://t.co/gzSKbpPKfL. @SCBragaOficial i @Samsunspor.— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) June 5, 2025

Lire aussi : Mercato RC Lens : Un attaquant congolais bientôt au RCL

Le milieu de terrain portugais ne semble donc pas réceptif à l’approche du RC Lens, mais le club français pourrait tout de même poursuivre ses tentatives. Dans cette optique, il lui faudra dégainer une grosse offre accompagnée d’un projet convaincant pour espérer le convaincre.

À voir Info Mercato : Le Barça s’active pour une star polonaise !