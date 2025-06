Mercato RC Lens : Un prodige écossais dans le viseur !

Éliminé de toutes les compétitions européennes, le RC Lens veut faire mieux la saison prochaine avec un effectif affûté. À cet effet, il souhaite renforcer sa ligne défensive par l’arrivée de Max Johnston, un international écossais.

Mercato : Le RC Lens s’intéresse à Max Johnston

Latéral droit de métier, Max Johnston présente également le profil d’un milieu relayeur ou d’un piston droit. Grâce à sa polyvalence, il offre plusieurs options au SK Sturm Graz, club dans lequel il évolue depuis 2023. Sa saison 2024-2025, durant laquelle il a disputé 31 matchs pour un but et six passes décisives, a attiré l’attention des dirigeants du RC Lens.

D’après Sky Sports, les Sang et Or se montrent sérieux concernant son recrutement cet été. Lors des matchs de Ligue des Champions face au Stade Brestois et au LOSC Lille, des émissaires ont observé de très près les performances de Max Johnston. Sa palette technique et sa capacité à s’imposer dans le couloir droit sont les principales raisons de l’intérêt du RC Lens. racing-club-de-lens-mercato-rc-lens-rcl

Une cible convoitée en Europe

Ainsi, une offre pourrait être formulée au SK Sturm Graz dans les semaines à venir. Évalué à 1,8 million d’euros, Max Johnston ne devrait pas avoir une clause libératoire trop onéreuse, ce qui ne refroidirait pas l’intérêt des Lensois. Il est important de noter que les Sang et Or ne sont pas les seuls prétendants de l’international écossais. En Europe, l’OGC Nice, l’Atalanta Bergame, Southampton et Hambourg sont également sur les rangs.