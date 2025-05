Mercato PSG : Lucas Chevalier choque le Paris SG !

Lucas Chevalier est l’une des cibles du PSG pour le prochain mercato d’été. Le club de la capitale est impressionné par le gardien de but du LOSC et rêve de l’attirer. Sauf que le jeune homme de 23 ans semble avoir d’autres préférences.

Mercato PSG : Lucas Chevalier, une saison exceptionnelle qui attire les convoitises

À seulement 23 ans, Lucas Chevalier a marqué de son empreinte la saison 2024/2025. Pilier du LOSC, le gardien formé à Lille a été couronné ce dimanche du titre de meilleur portier de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. Avec des prestations majuscules face à des géants européens comme le Real Madrid ou Liverpool, il a été l’un des artisans majeurs de la formidable campagne lilloise en Ligue des Champions.

Les Dogues ont même conclu leur campagne par une 7e place inespérée à l’issue de la phase régulière. Son bilan parle pour lui. Invaincu contre le Real, auteur de prestations XXL à Anfield, face à Liverpool, et au Metropolitano, face à l’Atlético de Madrid, Lucas Chevalier a montré qu’il avait le niveau pour évoluer dans les plus grandes écuries du continent.

Chevalier refroidit le Paris SG

Longtemps associé au Paris Saint-Germain, notamment durant les périodes de turbulences traversées par Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier semblait être une cible crédible pour renforcer la concurrence dans les cages du club de la capitale. Mais ses récentes déclarations ont douché les espoirs parisiens. Interrogé sur son avenir en marge des trophées UNFP, le natif de Calais n’a pas caché son inclination pour l’Angleterre.

« La Premier League ? C’est un championnat qui fait rêver, le plus attractif. Quand on voit Tottenham, Manchester United qui galèrent avec des joueurs de dingo, on voit un peu le level. J’ai deux ans de contrat, et puis vous connaissez le président (rires). Je n’ai pas eu de propositions spécifiques de ce pays, mais ça fait réfléchir », a-t-il confié.

Manchester United à l’affût

Ces propos ont immédiatement fait réagir outre-Manche, où Manchester United, en quête de stabilité après les contre-performances d’André Onana, suit avec attention le dossier. Si aucune offre concrète n’a encore été formulée, le discours de Chevalier semble clairement ouvrir la porte à un départ cet été.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le LOSC, sa situation contractuelle lui offre une certaine marge de manœuvre, mais aussi un levier de négociation pour Lille, qui ne compte pas brader son joyau. La tentation anglaise est forte, et le PSG pourrait bien se retrouver écarté d’un dossier qu’il semblait maîtriser.