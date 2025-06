ASSE : La relégation en Ligue 2 met Gazidis sous pression

La relégation de l’ASSE en Ligue 2 remet en cause l’ambitieux projet de KSV, dont le président est désormais sous pression. Ivan Gazidis devra réadapter son projet à la réalité stéphanoise et au contexte du championnat français, selon L’Essentiel de l’Eco.

L’ASSE reléguée en Ligue 2, un échec retentissant pour KSV

Kilmer Sports Ventures (KSV) a racheté l’ASSE officiellement le 3 juin 2024, soit le lendemain de la montée de l’équipe des Verts en Ligue 1. Le groupe canadien, dont le propriétaire est le milliardaire Larry Tannenbaum a confié le club stéphanois à son bras droit Ivan Gazidis, assisté par deux vice-présidents : Huss Fahmy et Jaeson Resenfeld.

Mais l’ambitieux projet présenté par ce triumvirat aux supporters de l’AS Saint-Etienne est un échec sur sa première saison, car le club est relégué en Ligue 2. Le nouveau président des Verts a indiqué que la relégation en Ligue 2 n’a aucune incidence sur le projet du groupe, mais cela n’est pas suffisant pour rassurer.

À l’ASSE, « tout échappe à la logique » d’Ivan Gazidis

Le média des entrepreneurs et des acteurs de l’innovation donne les raisons de ce pessimisme sur l’avenir de l’ASSE. « Ivan Gazidis incarne un certain modèle de dirigeant du XXIe siècle […], mais ce modèle, fondé sur la planification, l’analyse des données et la dépersonnalisation des décisions, trouve à Saint-Etienne un terrain hostile. Les attentes immédiates, la dimension populaire, la passion verte : tout échappe à sa logique », explique-t-il.

« À trop vouloir penser au futur, Gazidis a peut-être oublié le présent »

Ivan Gazidis a promis le retour rapide des Verts en Ligue 1, après avoir tiré les enseignements de la saison catastrophique. « Cette saison nous a permis d’apprendre beaucoup. Nous avons une meilleure compréhension désormais par rapport à il y a un an. Nous savons qu’il est nécessaire de faire plus de changements et plus d’investissements. Et nous allons le faire. Notre club doit être au sommet de la Ligue 1. C’est notre objectif et nous l’atteindrons », avait-il déclaré au lendemain de la descente de l’ASSE en deuxième division.

En réponse, la source estime « qu’à trop vouloir penser au futur, Ivan Gazidis a peut-être oublié le présent ».

Le président de l’ASSE rattrapée par la réalité du terrain

En conclusion, le média spécialisé estime que le patron de KSV pourrait connaître un échec à l’AS Saint-Etienne s’il s’entête à vouloir reproduire (en copier-coller) ce qu’il avait réussi à Arsenal et à l’AC Milan, respectivement en tant que Directeur exécutif (2009-2018) et président (2018-2022).

« Le dirigeant sud-africain entendait imposer une gouvernance rationnelle et à long terme. Mais très vite, cette approche méthodique s’est heurtée à la réalité chaotique du football français. […]. Il annonce une refonte du projet, des investissements accrus, et reste convaincu que l’ASSE peut redevenir un club de haut niveau. Gazidis a connu des environnements difficiles, il a redressé des clubs. Mais Saint-Étienne ne ressemble ni à Milan, ni à Londres, ni à New York (MLS). Ce n’est plus le CV qui parle, mais le terrain », a indiqué la source.